Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
Türk müziği konserleri Pera Müzesi’nde
Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri yılı özel bir konserle kapatıyor. Günümüzün usta yorumcularının büyük bestecilerin seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Adnan Mungan, Güzin Değişmez ve Neva Gerişlioğlu. Konser bugün Pera Müzesi Oditoryumu’nda.
Yeni yıla yakışır: ’Viyana Gala’
English Chamber Orchestra’ya soprano Corinne Cowling’in eşlik edeceği, müzik ve dansın bir araya geldiği geleneksel yeni yıl konseri “Viyana Gala”, 5 Ocak akşamı İş Kuleleri Salonu’nda.
Piazzola gecesi
Borusan Quartet, Arjantinli
tango bestecisi Astor Piazzola’nın sevilen yapıtlarından özel bir seçkiyi 26 Aralık’ta ENKA
Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde.
Levent Yüksel&Dedublüman
Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan ismi Levent Yüksel, alternatif müziğin sevilen grubu Dedublüman ve müzisyen İlhan Güryalçın, İzmirli müzikseverlerle bir araya geliyor. Konser, 31 Aralık’ta Hilltown Karşıyaka’da.
Şakalı Akustik
Kargo ve mor ve ötesi gruplarıyla tanıdığımız, rock müziğin usta isimleri Koray Candemir ve Harun Tekin, “S¸akalı Akustik”le seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Gösteri, 3 Ocak’ta Zorlu PSM’de.
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