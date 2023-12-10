Kültür Rotası

Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:00

İSTANBUL COMICS AND ART FESTIVAL

Çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon, atölye, söyleşi, sergi, gösterim gibi birbirinden farklı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival 22-24 Aralık’ta Müze Gazhane’de.

CONCERTO KÖLN İŞ SANAT’TA

2004 Grammy ödülünün sahibi Concerto Köln, İstanbullu dinleyicisiyle buluşuyor. Topluluğun bir başka Grammy’li sanatçı Giuliano Carmignola ile sahneyi paylaşacağı konser 15 Aralık Cuma akşamı İş Kuleleri salonunda, biletler Biletix’te.

THE VEILS

Indie rock topluluğu The Veils'in solisti Finn Andrews, Garanti BBVA konserleri kapsamında İstanbul’da. Sahne performanslarının çarpıcılığı ile dikkat çeken Andrews, 15 Aralık gecesi Blind'da şarkılarını seslendirecek.

MOR VE ÖTESİ’NDEN YILIN SON KONSERİ

Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en ünlü topluluğu mor ve ötesi, ikonikleşmiş şarkılarından oluşan repertuvarı ile 30 Aralık akşamı Volkswagen Arena'da yılın son konseri ile hayranlarıyla buluşacak.

CABIN FANTASTIC

Ferda Art Platform, sanatçı Güneş Terkol’un “Cabin Fantastic” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçının Paris merkezli misafir sanatçı programı Art Explora'da ürettiği ve İstanbul'da üretimine devam ettiği son dönem işlerinden bir seçkinin sunulduğu sergi, 20 Aralık’a kadar görülebilir.