Kültür Rotası

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:45

ARKAS SANAT ALAÇATI KAPILARINI AÇIYOR

İki farklı sergiyle 13 Temmuz’da kapılarını açacak olan Arkas Sanat Alaçatı, Arkas Koleksiyonu’ndaki Victor Vasarely sergisini Lucien Arkas Sergi Salonu’nda kalıcı olarak sergileyecek. Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanan “Yeni Topraklar/New Lands” başlıklı süreli sergi ise Türkiye, Yunanistan ve Fransa’daki özel koleksiyonlardan derlenmiş uluslararası bir çağdaş sanat seçkisinden oluşuyor.

GİPSY KİNGS’LE LATİN RÜZGARI

Latin müziğinin efsane grubu Gipsy Kings, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo ile dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. “Bamboleo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, “Un Amor” ve “Escucha Me” gibi hit şarkıları ile Rumba Flamenca’yı dünyaya sevdiren Gipsy Kings, 26 Temmuz’da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde.

TOSCA OPERASI İZMİR’DE

Tosca operası 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında 10 Temmuz’da Efes Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşuyor. Güney Kore asıllı ünlü soprano Lilla Lee’nin, Tosca rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacağı operada ünlü tenor Enrique Ferrer ise ressam Cavaradossi'yi canlandıracak.

TİËSTO İSTANBUL FESTİVALİ’NDE

“The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan Tiësto, İstanbul Festivali kapsamında ülkemize geliyor. House, progresif house ve elektro dans müziklerinin efsane ismi, 8 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da.

KAÇIRANLAR İÇİN YENİDEN

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal yarışma seçkisinde yer alan filmler yeniden izleyiciyle buluşuyor. Film gösterimleri 9, 16 ve 23 Temmuz’da Akbank Sanat’ta.