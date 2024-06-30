Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
Lanthimos’un
yeni filmi
İKSV
Galaları, ödüllü yönetmen
Yorgos Lanthimos’un yeni filmi “Merhamet Hikâyeleri”ni vizyona girmeden önce sinemaseverlerle buluşturuyor.
Dünya prömiyerini
mayısta Cannes Film Festivali'nde yapan ve Jesse Plemons'a En
İyi Erkek Oyuncu
Ödülü’nü kazandıran film yarın Kadıköy Sineması’nda, 2 Temmuz’da Atlas 1948’de gösterilecek.
Sankai
Juku ilk kez festivalde
28.
İstanbul Tiyatro Festivali, Japon butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu
imzalı “utsushi”ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Japonya’nın evrensel kültür mirasına armağanlarından butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri olan
utsushi, 24 ve 25 Ekim’de Zorlu PSM’de. Gösteri biletleri 2 Temmuz’da satışa sunulacak.
Hauser
geliyor
Klasik
müzik tutkusuna dinamizm katan ve geniş bir hayran kitlesi olan Hırvat çellist Hauser,
Charm Music Türkiye
organizasyonuyla 14 Ağustos’ta
Maximum Uniq Açıkhava’da, 17 Ağustos’ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda
sevenleriyle buluşacak.
Sertab
Erener&Emre Kula
Türk pop müziğinin önemli kadın vokallerinden Sertab Erener
ve gitarist, söz
yazarı ve besteci Emre Kula, 9 Temmuz’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na konuk oluyor.
İkili, Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuar ile
hayranlarının karşısına çıkıyor.
Aydınlıkevler
100. oyunla sahnede
Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın sahneyi paylaştığı, yapımını BKM’nin üstlendiği, “Aydınlıkevler” 1 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da 100. kez seyirci karşısında olacak. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve kapalı gişe oynayan oyun, seyircileri 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyor…
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