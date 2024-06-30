Kültür Rotası

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:00

Lanthimos’un yeni filmi

İKSV Galaları, ödüllü yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi “Merhamet Hikâyeleri”ni vizyona girmeden önce sinemaseverlerle buluşturuyor. Dünya prömiyerini mayısta Cannes Film Festivali'nde yapan ve Jesse Plemons'a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran film yarın Kadıköy Sineması’nda, 2 Temmuz’da Atlas 1948’de gösterilecek.

Sankai Juku ilk kez festivalde

28. İstanbul Tiyatro Festivali, Japon butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu imzalı “utsushi”ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Japonya’nın evrensel kültür mirasına armağanlarından butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri olan utsushi, 24 ve 25 Ekim’de Zorlu PSM’de. Gösteri biletleri 2 Temmuz’da satışa sunulacak.

Hauser geliyor

Klasik müzik tutkusuna dinamizm katan ve geniş bir hayran kitlesi olan Hırvat çellist Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da, 17 Ağustos’ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

Sertab Erener&Emre Kula

Türk pop müziğinin önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ve gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 9 Temmuz’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na konuk oluyor. İkili, Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuar ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Aydınlıkevler 100. oyunla sahnede

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın sahneyi paylaştığı, yapımını BKM’nin üstlendiği, “Aydınlıkevler” 1 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da 100. kez seyirci karşısında olacak. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve kapalı gişe oynayan oyun, seyircileri 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyor…