Kültür Rotası

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:28

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:28

BODRUM’DA BALE RÜZGARI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali; dünyadan dansçılar, koreograflar ve bale topluluklarınca hazırlanmış altı temsili sahneye taşıyacak. Festival 3 Ağustos’ta, klasik balenin en özel örneklerinden, Tchaikovsky eseri “Kuğu Gölü” ile başlayacak. Temsil biletleri, biletinial.com’da.

BİR DÜŞ’ÜN İZİNDE

Elgiz Müzesi'nde 16. kez düzenlenen Teras Heykel Sergisi bu yıl 40 genç sanatçının heykel sanatındaki farklı anlatım dillerini bir araya getiriyor. “Bir Düş’ün İzinde” başlığı altında düzenlenen sergi, 2 Kasım'a kadar görülebilir.

FONTAİNES D.C. GELİYOR

2020 Brit Awards’da “En İyi Uluslararası Grup” ödülü, 2021 “En İyi Rock Albümü”, Grammy adaylıkları, bulunan kendine özgü müziğiyle dikkat çeken Fontaines D.C., post-punk ve alternatif rock gibi türlerden etkilendiği güçlü melodileriyle 20 Ağustos akşamı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

AKUSTİK SERİSİ CAN OZAN

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 2 Ağustos Cuma akşamı genç müzisyen, söz yazarı ve prodüktör Can Ozan’ı ağırlıyor. Akustik ve elektronik müzik türlerini ustalıkla harmanlayan Ozan’ın müzikseverlerle buluşacağı konserin biletleri Biletix’te.

YAZ’A ÇAĞRI: ES

Red Rouge Art Galeri’nin ev sahipliğini yaptığı Yaz’a Çağrı: ES sergisi, 16 sanatçının çeşitli temalarda ürettiği çalışmaları ile konseptini inşa ederek yazın ortasında soluklanma alanı yaratıyor. Derya Aydoğan küratörlüğündeki sergi, 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.