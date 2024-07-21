Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
“CAZIN BAKÜ'LÜ PRENSESİ” HARBİYE'DE
Piyano çalışı ve güçlü sesi ile “cazın prensesi” olarak anılan Aziza Mustafa Zadeh ülkemize geliyor. Mustafa Zadeh, 25 Temmuz’da Harbiye’de müzikseverler ile buluşacak.
III. RICHARD
28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından III. Richard oyunu ile İstanbul’a geliyor. 2012’de Hamlet rolündeki performansıyla dikkat çeken Lars Eidinger’in bu defa III. Richard rolüyle sahnede olacağı gösteri 18 ve 19 Kasım’da Zorlu PSM’de.
REDD ENKA AÇIKHAVA’DA
Türk rock müziğinin önemli gruplarından Redd’in “Softcore” adlı konuklu akustik konseri, 26 Temmuz’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda. Topluluğun en sevilen şarkılarının caz sanatçısı Selen Gülün tarafından Redd ve yaylı çalgılar quarteti için yeniden düzenlendiği konserde, güçlü yorumuyla Birsen Tezer ve Jehan Barbur konuk olacak.
BRYAN ADAMS
Müzik kariyeri boyunca Oscar adaylıkları, Grammy, MTV gibi ödülleri kazanan Bryan Adams ülkemize geliyor. “Everything I Do”, “Run to You”, “Heaven” gibi unutulmaz parçalara imza atan Adams, 18 Ekim akşamı Ülker Spor ve Etkinlik salonunda hayranlarıyla buluşacak.
‘İKİ GÜNEŞ ALTINDA’
Odunpazarı Modern Müze’nin Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi Aslı Seven’in küratörlüğünde izleyiciye sunduğu “İki Güneş Altında” sergisinde gökyüzünde iki güneş olasılığına ve etkisine odaklanılıyor. Çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserlerin bir araya geldiği sergi, 28 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.
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