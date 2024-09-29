Kültür Rotası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:54

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:54

GUSTAVO SANTAOLALLA

En iyi film müziği dalında Oscar ödülü sahibi Arjantinli müzisyen Gustavo Santaolalla 1 ve 2 Ekim’de Zorlu PSM’de. Biletler Bubilet’te.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 61’inci kez 5-12 Ekim’de yapılacak. Festivalde Ulusal Uzun Metraj kategorisinde 12, Kısa Film kategorisinde 10, Ulusal Belgesel kategorisinde sekiz ve Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde 12 film yarışacak.

AYLARDAN FİLMEKİMİ

İKSV tarafından bu yıl 23. kez düzenlenecek Filmekimi, “Geldi iki gözümün çiçeği” sloganıyla 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de İzmir’de olmak üzere dört kentte yapılacak ve 44 film sinemaseverlerle buluşturulacak.

ARTER’DE YENİ SERGİ

Finlandiyalı sanatçı Maaria Wirkkala’nın 2007’de 52. Venedik Bienali’nde sergilenen ve aynı yıl Arter Koleksiyonu’na dahil edilen “Karaya Çıkmak Yasaktır” başlıklı yerleştirmesi İstanbul’da ilk kez Arter’de izleyiciyle buluşuyor. Yerleştirmeyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer üstleniyor.

MÜFETTİŞLER

Absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday’ın külliyatındaki önemine karşın bugüne kadar nadiren sahnelenmiş “Müfettişler”i İstanbul Tiyatro Festivali, açılışında izleyicilerle buluşuyor. Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın sahneyi paylaştığı oyunda Engin Hepileri’nin rejisi, Kenan Doğulu’nun müzikleri bir araya geliyor. Oyun 22-23 Ekim’da Maximum Uniq Hall’de izlenebilir.