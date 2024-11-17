Kültür Rotası

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:00

Birsen Tezer ENKA’da

Birsen Tezer, güçlü performansı ve duygu yüklü şarkılarıyla 20 Kasım’da ENKA Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak. Sanatçıya Gürol Ağırbaş, Tunç Öndemir, Emre Tankal ve Derin Bayhan eşlik edecek.

BASE’in 8. Edisyonu başlıyor

Yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 8.edisyonu 27 Kasım-1 Aralık arasında The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta yapıalcak. 132 sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak olan BASE 2024’te farklı disiplinlerden yaklaşık 150 eser yer alacak.

28. İstanbul Tiyatro Festivali sona eriyor

28. İstanbul Tiyatro Festivali, son haftasında yerli ve uluslararası gösterileri ağırlamaya devam ediyor. Çağdaş tiyatromuzun büyük ustası Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Ölüyor mu ne?” bugün Alan Kadıköy’de tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, III. Richard ile 18 ve 19 Kasım’da Zorlu PSM’de olacak.

Şiirler cazla buluşuyor

Dünya prömiyeri 9 Eylül’de Londra Cadogan Hall’da yapılan ve Türkiye prömiyeri 21 Kasım’da Zorlu PSM’de yapılacak olan “Selçuk Yöntem’le Biraz Şiir Biraz Şarkı” etkinliği Selçuk Yöntem’in sesinden usta şairlerin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturuyor.

Salt’ta yeni atölye

Salt’ın “Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri” programı kapsamında çellist, besteci ve doğaçlamacı Zeynep Ayşe Hatipoğlu 27 Kasım’da Kış Bahçesi’nde Ulrike Ruf ile bir canlı performans sergileyecek. Performans, iki çellistin Kış Bahçesi’ndeki enstelasyon ile etkileşimini merkeze alacak.