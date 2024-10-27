Kültür rotası

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:00

BİR MOR VE Ö TESİ MÜZİKALİ : ARAF

Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet, mor ve ötesi’nin şarkılarıyla sahneye taşınıyor. Hamlet’in hakikatle başa çıkma çabası mor ve ötesi'nin şarkılarıyla; o günün karakterleri bugünün insanlarıyla ARAF’ta buluşuyor. İlk gösterimi 25 Kasım’da yapılacak müzikal BKM prodüksiyonuyla sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.

POLİFONİ K BİR BAHÇE

Küratörlüğünü Eda Yiğit’in yaptığı farklı disiplinlerden 11 sanatçının yer aldığı “Polifonik bir bahçe” teras sergisi, mekâna özgü yeni üretimlerden ve daha önce sergilenmemiş işlerden oluşuyor. Beyoğlu Tokatlıyan Han’da 31 Ekim’de ücretsiz ziyaret edilebilen sergi, mekânın geçmişi üzerinden bir anlatıma odaklanıyor.

KOVACS TÜRKİYE’YE GELİYOR

2014 yılında büyük ilgi toplayan ilk teklisi “My Love”ı yayımladıktan sonra dikkat çeken Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs, ülkemizde üç konser verecek. Kovacs, 17 Aralık’ta İzmir Hangout PSM, 18 Aralık’ta Ankara Jolly Joker, 20 Aralık’ta ise İstanbul IF Performance Hall’da müzikseverlerle buluşacak.

IŞIK SENFONİSİ

Yapı Kredi bomontiada, GALERİ ve 4.Kat’ta iç içe geçen iki ayrı sergiyi ağırlıyor. Oylum Öktem’in Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze dek, heykel, müzik, edebiyat ve resim sanatlarının sanatçı ailesinin arşivi ‘‘Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi: “Işık Senfonisi’’ ilk kez sergileniyor. Oylum Öktem’in beşinci kişisel sergisi “Bir Çağın Kapanışı; Yeniden Doğuş” ise sanatçının 25 fazla çalışmasından oluşuyor. Sergi 30 Kasım’a kadar görülebilir.