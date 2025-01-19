Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
‘Bolero’nun bestecisi Ravel anılıyor
Bilkent Senfoni Orkestrası, 20. Yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel’in 150. yaşını özel bir konserle kutluyor. Şef Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’na keman sanatçısı Ning Feng’in eşlik edeceği konser, 8 Şubat’ta Bilkent Konser Salonu’nda.
Ölüyor mu ne?
Çağdaş tiyatromuzun önemli ustalarından Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “Ölüyor mu ne?” oyununda Zeus’un ölme olasılığıyla Olimpos’un zirvesine hâkim olan korku, hırs ve arzular üzerinden iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir biçimde ele alınıyor. Müzikal bir karaktere de sahip olan tek perdelik oyun, 22 Ocak’ta Zorlu PSM’de.
Yarıyıl tatilinde eğlenceli program
Borusan Contemporary, okulların yarıyıl tatilinde çocuklara eğitici ve eğlendirici atölyelerle dolu bir program sunuyor. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo tarafından, Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” sergisi ve Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Ebedi Prelüd”den ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, 18, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yapılacak.
Salıncak
Orta yaşlarına gelmiş iki kardeş… Çocukluk, yüzleşilemeyen sırlar ve silikleşmiş gerçekler… Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir’in rol aldığı, Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği tek perdelik oyun “Salıncak”, 20 Ocak Pazartesi akşamı Baba Sahne’de prömiyerini yapacak.
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