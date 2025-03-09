Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
Görmenin Halleri: Gelenek
Her ay farklı bir temanın ele alınacağı “Görmenin Halleri” serisinin ilki sanat tarihçi Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu’nun moderatörlüğüyle başlıyor. “Gelenek” teması üzerinden geç Osmanlı döneminin görsel kültürüne yoğunlaşarak gelenek ile yeninin ilişkisinin ele alınacağı etkinlik 19 Mart’ta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Black Box’ta.
Matteo Bocelli İstanbul’da
Ünlü tenor Andrea Bocelli’nin oğlu Matteo Bocelli, 17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda duygusal performanslarıyla İstanbul’a ilk kez sahne alacak.
Haberci
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları tragedyaların isimsiz habercilerini, Sofokles’in Kral Oidipus, Oidipus Kolonos’ta ve Antigone üçlemesiyle merkeze alıyor. Hatalarının bedelini hem kendisine hem toplumuna ödeten kahramanların karşısına zoraki tanıklıklarını aktarırken kendi kişisel tarihlerini arayan habercileri koyan oyun, 15 Mart’ta Sahne Pulcherie’de.
Martin Garrix Türkiye’ye geliyor
Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Garrix, Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 Temmuz’da Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle bir araya gelecek.
Romeo ve Juliet
Aşk, tutku, nefret ve fedakarlık gibi güçlü duyguları harmanlayan Romeo ve Juliet balesi, Prokofyev’in müzikleriyle izleyiciyle buluşuyor. İDOB’un, Ricardo Amarante’nin özgün koreografisiyle 21 yıl aradan sonra sahneleyeceği trajik aşk hikayesi, 15 Mart’ta AKM’de.
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