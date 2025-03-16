Kültür Rotası

Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 10:00

Bir Broadway müzikali

Altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy sahibi, Broadway’in en uzun süre sahnelenen müzikali "Chicago", 15-20 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşuyor. Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek prodüksiyon, 1920’lerin ışıltılı dünyasına bir yolculuk sunuyor.

21. Akbank Kısa Film Festivali

Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 17-27 Mart tarihlerinde 21. kez düzenlenecek. 41 ülkeden 87 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacağı festivalin 21. yıl özel konuğu ise yönetmenZeki Demirkubuz.

Kadebostany geliyor

Elektronik müziği pop, alternatif, indir ve klasik unsurlarla harmanlayarak kendine özgü bir ses yaratan Kadebostany, 3 Mayıs’ta AKM’de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Biletler satışta.

‘Ufuk Çizgisinden Öteye’

İstanbul Modern, ressam Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı sergiyi 21 Mart’ta sanatseverlerle buluşturacak. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun’un üstlendiği sergi, sanatçının insanlık ve evren arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor.

14 yıl sonra Patrick Watson

‘The Great Escape’’ ‘’Lighthouse’’, ‘’Je te laisserai des mots’’ gibi unutulmaz parçaların yaratıcısı ve ‘’To Build a Home’’ şarkısındaki efsane vokal Patrick Watson, 14 yıl sonra ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak. Kanadalı sanatçı 20 Mart’ta DasDas sahnesinde.