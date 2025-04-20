Kültür Rotası

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:00

STEPHEN KING ’ İN ROMAN I TİYATRO SAHNESİNDE

Gerilim ve psikolojik dram türünün ustası Stephen King'in klasikleşmiş eseri “Misery”, tiyatro sahnesine taşınıyor. Kayhan Berkin’in yönettiği, Cansel Elçin, Sedef Akalın ve Uğur Baran’ın sahnede olduğu oyun 24 Nisan’da Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatrosu’nda.

MARILYN MANSON İSTANBUL’A GELİYOR

Dünyanın en sansasyonel rock yıldızlarından Marilyn Manson, “One Assassination Under God Tour“ kapsamında İstanbul’a geliyor. 3 Eylül Salı akşamı Bonus Parkorman’da yapılacak konserin biletleri yarın satışa çıkıyor.

RETROSPEKTİF: RAHMİ AKSUNGUR

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi ülkemizin en önemli heykeltıraşlarından Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Mekân, çevre ve ölçek ilişkisini temel alarak gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik ögelerden esinlenen Aksungur’un 70’ten fazla heykeli ve çizimleri sanatseverlerle buluşuyor.

ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLIYOR!

İBB Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 39’uncusunu düzenlediği “Çocuk Şenliği” bugün başlıyor. Şenlik boyunca çocuk oyunları, fotoğraf sergileri, müzik ve düş dünyasının iç içe geçtiği atölyeler düzenlenecek. Etkinliğe katılım ücretsiz.

GELECEK KISA

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı nisan ayı programında Türkiye’den kısa filmlere yer veriyor. “Gelecek Kısa”, kurmacadan belgesele yılın öne çıkan 17 kısa filmi ve yönetmenlerini 24-27 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşturacak. Ayrıntılı program, İstanbul Modern Sinema internet sitesinde.