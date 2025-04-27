Kültür Rotası

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:37

Güncelleme: 27.04.2025 - 11:37

Zukerman CRR’de

İki Grammy ödülü, ve 50 yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, bu akşam İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Zukerman, CRR’deki konserinde Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak sahnede olacak.

İstanbul’da soul rüzgarı

Avustralya’dan İstanbul’a kuvvetli soul rüzgârları estirecek Allysha Joy, 30 Nisan Çarşamba akşamı Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Salon İKSV sahnesinde olacak.

Suzan Kardeş’le Hıdırellez Festivali

Maximum Uniq Açıkhava, baharı müjdeleyen “Hıdırellez” ile kapılarını açıyor. 5 Mayıs’ta “+1 Sunar: Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”, dilekler, olmazsa olmaz dilek salıncağı, danslar ve müzikle birleşecek. Sahnede Suzan Kardeş’e sanatçı dostları Şevval Sam, Meltem Cumbul, Senidah, Suzana Gavazona, Dj Performans Okay Barış ve Bekriya Band eşlik edecek.

Sesler

Salih Bademci’nin tek kişilik performansıyla izleyici karşısına çıkan “Sesler” oyunu koku, ses ve hafızanın birleşimine odaklanıyor. “Hafızanıza kaydettiğiniz, unutamadığınız ilk sesi hatırlıyor musunuz” sorusunu soran oyun, 6 Mayıs’ta BAOB Sahne’de Bursalı tiyatroseverlerle buluşuyor.

REDD Senfoni Harbiye’de

Yerli rock sahnesinin önemli topluluklarından Redd "İstanbul Symphonic Project" ile sevenlerine unutulmaz bir senfoni konseri vermeye hazırlanıyor. Redd Senfoni, 5 Mayıs akşamı Vigor sanat organizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da!