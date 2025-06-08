Kültür Rotası

Bozcaada Caz Festivali

Bozcaada Caz Festivali, dokuzuncu kez 5-7 Eylül tarihlerinde “Bedenlenme/Embodiment” temasıyla katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde bu yıl üç farklı mekânda Kokoroko, Electro Deluxe, Kerem Görsev Quintet ve birçok müzisyen sahnede olacak. Ayrıntılar festivalin internet sitesinde, biletler satışta.

Akbank Sanat’ta ‘dostluk’

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, bu yıl “dostluk” kavramını merkeze alarak sanatçıların doğa ve insan olmayan varlıklarla kurdukları ilişkileri sorguluyor. Ceren Erdem’in küratörlüğündeki sergi, jüri değerlendirmesi ile seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.





Müzede Suare ile yaza merhaba

Sakıp Sabancı Müzesi’nin yaz etkinliklerinden Müzede Suare, “Başka Biçimler, Tanıdık Hâller” temasıyla 17-22 Haziran’da sinemaseverle buluşuyor. Müzede Suare, yapay zekâ ile üretilmiş ilk uzun metraj belgesel olan Gerçek Ötesi’nin (Post Truth) ekip katılımlı dünya prömiyeriyle perdelerini açacak.

53. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Festival 11 Haziran’da şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’yla açılacak. Konserde Hasan Uçarsu’nun bestesi “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” eserinin dünya prömiyeri yapılacak. Biletler satışta.

Halsey Türkiye’ye geliyor

Alternatif rock, elektronik ve pop müziği harmanlayan ABD’li şarkıcı Halsey, üç yılın ardından İstanbul’a gelecek. Dünyaca ünlü şarkıcı, 2025 turnesi kapsamında 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak.