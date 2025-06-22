Kültür Rotası

Sıradışı bir mimarın fotoğrafhanesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet’in ilk yıllarının özgün simalarından ve önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nu odağına alan “Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, Koyunoğlu’nun erken 20. yüzyılda çektiği fotoğraflar aracılığıyla yaşamöyküsünü ve dönemin mimari ve toplumsal dönüşümünü gözler önüne seriyor.





32. İstanbul Caz Festivali kente dönüyor

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali, dünyada yankı uyandırmış sanatçıları ağırlıyor. Festivalin ilk üç gününde izleyiciler, Küba cazının yaratıcılarından Chucho Valdés, klasik gitara yeni bir altın çağ yaşatan kardeşler Hermanos Gutiérrez ve klasik müzikte elektronik devrim yaratan piyanist ve besteci Max Richter ile buluşacak. Ayrıntılı bilgi İKSV’nin internet sitesinde...







Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava’da

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu, 16 Temmuz’da Harbiye Açıkhava sahnesinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturacak.

‘World Akustik’ konser serisi Göksel ile başlıyor

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Yapı Kredi bomontiada, yedinci kez müzikseverlerle buluşturduğu World Akustik konser serisinin yeni sezonunu 27 Haziran Cuma akşamı, Göksel’in konseri ile açıyor. Konser serisinin biletleri satışta, ayrıntılar internet sitesinde.





Dark Sun Festival

Türkiye’de metal müziğin önde gelen isimlerini bir araya getiren “Dark Sun Festival”, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta metal müzik esintisi yaşatacak. 'Sepultura' ve 'Epica'nın da sahnede olacağı festivalin biletleri satışta.