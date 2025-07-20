Kültür Rotası

“Graceful Elegant Beasts”

Larry Muñoz’un “Graceful Elegant Beasts” başlıklı İstanbul’daki ilk kişisel sergisi 26 Temmuz’a kadar Zilberman’ın Beyoğlu, Mısır Apartmanı’ndaki ana mekânında sanatseverlerle buluşuyor.

ENKA Açıkhava’da Ortaçgil gecesi

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, özel projesi “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” ile 28 Temmuz akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda! Ortaçgil, kalplerde yer edinen şarkılarını aynı sahnede buluşturacağı Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener ile birlikte seslendirecek.

Bir yaz sergisi: Gündönümü

Karaköy’de konumlanan Galeri 77, yazın enerjisini ve ışığını sanatla buluşturan “Gündönümü” başlıklı sergisini, sanatseverlerle buluşturuyor. Zamanın döngüsünü, ışığın gücünü ve dönüşümün simgesini izleyiciye sunan sergi, 23 Ağustos’a kadar görülebilir.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül arasında “Notada dostluk” sloganıyla Süreyya Operası’nda düzenlenecek. İki Grammy ve Emmy ödüllü King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi topluluklar ve birçok isim festivalde sahnede olacak. Biletler satışta, festival kapsamındaki ücretsiz etkinlikler İstanbul Senin uygulamasında.

Milli Saraylar’da yaz tarifesi

Milli Saraylar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bahçelerinde geç saatlere kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Tarihi dokunun yeşille buluştuğu bahçelerdeki yaz uygulaması 15 Eylül’e kadar sürecek.