Kültür rotası

DON KİŞOT PERDE AÇIYOR

Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’u ilk kez aynı sahnede buluşturan Don Quixote (Don Kişot) müzikalinin biletleri satışa sunuldu. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği müzikal, 30 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirci ile buluşacak.

8. ULUSLARARASI SOLO ÇAĞDAŞ DANS FESTİVALİ

Cermodern, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivaline ev sahipliği yapıyor. 30–31 Ağustos tarihlerinde CerModern’in açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak olan festival, 13 ülkeden 20 dans sanatçısını ağırlayacak. Biletler satışta.

KUNDURA HAFIZA’DAN KÜLTÜREL MİRAS YAZ OKULU

Beykoz Kundura’da yer alan Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma Merkezi, 18–22 Ağustos tarihleri arasında 14–17 yaş arası gençlere yönelik beş günlük özel bir yaz okulu düzenliyor. Programda interaktif dersler, uygulamalı atölyeler ve yaratıcı tasarım çalışmaları ile gençlerin kültürel miras konusundaki farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

TEK BOYNUZ ATTAN DOĞAN HİKAYE

Sanatçı Guido Caseretto’nun “Başıboşlar, Gergedanlar ve Yanlış Anlamalar Hakkında” adlı kişisel sergisi 15 Ağustos’a kadar YUNT’ta görülebilir. Sergi, Casaretto’nun Osmanlı döneminde Venedik ile İstanbul arasında yapılan ticari ilişkilere dair araştırmalarından yola çıkarken, sanatçının Osmanlı sultanının hediye olarak tek boynuzlu at talep ettiği bir diyalog üzerinden şekilleniyor.