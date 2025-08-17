Kültür rotası

BOZCAADA’DA CAZ ZAMANI

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, 5-7 Eylül’de müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Kokoroko, Electro Deluxe, Mohini Dey, Kerem Görsev Quintet gibi isimler sahne alacak. Festivalde, Ayazma Manastırı’ndaki konserlere ek olarak bu yıl ilk kez gündüzleri Habbele Beach’te elektronik müzik sahnesiyle müziği gün boyu adaya yayacak.

URLADAM’DAN ‘DOĞADA SAKLI’

UrlaDam Sanat Galerisi, 32 genç sanatçının güncel eserlerinden oluşan özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Doğada Saklı başlıklı sergi, doğayı hafızanın, bedenin ve geçişin mekânı olarak düşünmeye davet ediyor.

ARTER’DE ÇOCUK FESTİVALİ

“Bak, Sanata Dönüştüm Ben!” başlığıyla 22-24 Ağustos arasında düzenlenen Arter Çocuk Festivali, 4–11 yaş aralığındaki çocukları sanatın yaratıcı dünyasını keşfetmeye çağırıyor. Arter’in güncel sergilerinden ilhamla hazırlanan Festival, gündelik yaşam, bir arada olma, beden ve sanat gibi temalar etrafında kurgulanan etkinlikler aracılığıyla çocukları farklı malzemeler ve üretim yöntemleriyle tanıştıracak.

ALTIN GÜN GELİYOR

Amsterdam merkezli Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün ve sınırları zorlayan özgün müziğiyle Min Taka, +1’in sunumuyla Pozitif Vibrations kapsamında 5 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada’da! GRAMMY’ye aday gösterilen grup, psikedelik rock, deep funk, synthpop gibi türleri, zengin ve çeşitli Anadolu halk müziği gelenekleriyle harmanlayan şarkılarıyla sahnede olacak.

YÜZEYİN KABUĞUNDA ANTALYA’DA

Green House Art Days oluşumunun ikinci sergisi olan “Yüzeyin Kabuğunda”, 4 Ekim’de, Antalya Geyikbayırı’nda bulunan Greenhouse’da gerçekleşiyor. Melike Bayık küratörlüğündeki sergi, sanatçılar Aşkın Ercan ve Seniha Ünay’ı ağırlıyor.