KÜLTÜR ROTASI

VEDA YEMEĞİ

Matthieu Delaporte & Alexandre De La Patellière‘ nin yazdığı ve Ahmet Kazanbal’ ın yönettiği “Veda Yemeği” tiyatroseverlerle buluşuyor. Kadrosu İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan oluşan, toplumsal kuralları, arkadaşlık tabularını ve çiftlerin uyumsuzluğunu ortaya seren kara komedi 20 Kasım’da DasDas’ta!

ÖZGE FIŞKIN, NİL İPEK VE GÜNEŞ ÖZGEÇ AYNI SAHNEDE

Radyo Modart’ın konser serilerinde kendilerine has yorumları ve sahne performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Özge Fışkın, Nilipek. ve Güneş Özgeç ilk kez aynı gecede sahnede olacaklar. 14 Kasım’da Roxy İstanbul’da düzenlenecek konserler öncesi, arası ve sonrasında da Selcen Kadakal DJ kabininde olacak.

SPİRİTUA

Klasik tiyatronun kodlarını çağdaş bir sahne estetiğiyle Spiritua, 23 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor. Arda Aydın’ın yazıp yönettiği, Shakespeare’in en güçlü trajedilerini Truva mitolojisiyle harmanlayan prodüksiyon, tiyatro ve müziğin bir araya getiren kapsayıcı bir sahne deneyimi sunuyor.

ARS ELECTRONİCA, İSTANBUL'DA

Avusturya’da neredeyse 50 yıldır ‘teknolojik sanatlar alanında’ dünyanın en saygın festivali ve platformu olarak kabul edilen Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle 21-28 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de misafirlerine kapılarını açacak. Ars Electronica, sergi, mekânsal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar uzanan geniş bir programla sanatseverlerle buluşacak.