KÜLTÜR ROTASI

Bir Ulus Uyanıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verecek. Konserde besteci Oğuzhan Balcı’nın Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 2023’te bestelediği 10 bölümlük senfonik eser “Bir Ulus Uyanıyor” seslendirilecek.

İş Sanat’tan yeni sergi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi Hayati Misman Retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Misman’ın neredeyse 60 yıla yayılan üretiminden oluşan seçki, sanatçının yaratıcı yolculuğuna kapsamlı bir bakış sunuyor. Sergide gravür, tuval, heykel ve metal kolajlar arasında sanatçının kadına, insana ve zamana ilişkin yorumları bir araya geliyor. Sergi, 19 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

Çağan Irmak’tan ‘Palamut Zamanı’

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı” izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen yaşamlarını anlatırken sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan öyküsüne derin bir yüzleşme sunuyor. Palamut Zamanı, 6 Kasım akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Cazın özgün sesinden İstanbul konseri

Grammy ödüllü Diana Krall, uzun bir aradan sonra İstanbul'da konser verecek. Kendine özgü tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, 1 Kasım’da Volkswagen Arena’da sahnede olacak.

‘Yürüyüşler’de son günler

Damla Yücebaş’ın “Yürüyüşler” adlı sergisi Decollage Art Space’te izleyiciyle buluşuyor. Sergi, sanatçının lif sanatı ve tekstil yüzeyler üzerine uyguladığı görsel illüzyona dayalı ipek baskı çalışmalarında, malzemeyle doğrudan kurduğu diyalogları yansıtıyor. “Yürüyüşler”, 2 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.