KÜLTÜR ROTASI

TARİHİN VE TUTKUNUN MELODİLERİ

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), dinleyicilerini 19. ve 20. yüzyılın çarpıcı yapıtlarının bir araya geldiği güçlü bir programla buluşturuyor. Dünyaca ünlü şef Martijn Dendievel yönetimindeki BİFO; 5 Şubat akşamı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda virtüöz piyanist Maria Meerovitch ve Avrupa'nın en yetenekli trompetçilerinden Omar Tomasoni ile aynı sahneyi paylaşacak.





‘BİR HİKÂYENİN İLK CÜMLESİ’

Yapı Kredi bomontiada, 7 – 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Hasan Cem Araptarlı’nın “Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi” başlıklı fotoğraf sergisini, küratör Derya Yücel’in seçkisiyle, Bozlu Art Project iş birliğiyle izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının Türkiye’nin doğu coğrafyasında kış mevsiminde çektiği bu yeni seri, karın manzara üzerindeki etkisini zaman, bellek ve insan deneyimiyle ilişkilenen güçlü bir imge olarak ele alıyor.





BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SERGİSİ CASA BOTTER’DE

Bedri Rahmi Eyüoğlu’nun, dönemin önemli kültür-sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan “Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu” sergisi sanatçının özel dünyasına hem de Türkiye’nin kültür tarihine zarflar üzerinden bakmak isteyen izleyiciler için şiirsel bir durak sunuyor. Sergi 29 Mart’a kadar Casa Botter’de görülebilir.





BÉJART BALLET LAUSANNE İSTANBUL’DA

Dünya dans sahnesinin en güçlü topluluklarından Béjart Ballet Lausanne, “Firebird” ve “Boléro”nun yanı sıra “OSKAR” adlı yeni eserin Türkiye prömiyeriyle Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Topluluk, 20–21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dört gösteri ile sahne alacak.



