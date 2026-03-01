KÜLTÜR ROTASI

ANDREA BOCELLİ’DEN 30. YIL KUTLAMASI

İtalyan müzik efsanesi Maestro Andrea Bocelli, geniş çapta beğeni toplayan “Romanza” albümünün 30. yılını kutladığı dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Maestro’nun, “EfsanMacchine da guerrRomanza” albümünden şarkılar ve tanınmış besteleri seslendireceği konser 30 Mayıs’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda.

DEVLERİN SAVAŞI

Sanat dünyasının iki büyük orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein, maceralı ve esin verici yaşamöyküleriyle çok tartışıldılar, tartışılmaya devam ediyorlar. Kıyasıya rekabet, kıskançlık ve hayranlığın bir arada olduğu bu hikaye bu kez tiyatro sahnesine taşındı. Celal Kadri Kınoğlu ve Okan Bayülgen’i aynı sahnede buluşturan Devlerin Savaşı, 6 ve 7 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde.

BU SON ŞANSIMIZ MI?

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken “Bu son şansımız mı?” gösterim programı Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da devam ediyor. Amazon Havzası’ndan Kongo Nehri’ne, Sibirya ve Kanada’dan Güney Avrupa’ya uzanan seçkide yer alan filmler, 8 Mart’a kadar saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Gösterimlere, 1 (bugün) ve 15 Mart tarihlerinde biyolog Burçin Çıngay rehberliğinde Aydos ve Belgrad ormanlarında yapılacak orman yürüyüşleri eşlik ediyor. Yürüyüşlerin odağında, insan eliyle yapılan müdahalelerin ormanda bıraktığı izler yer alıyor.





THE NEİGHBORHOOD İLK KEZ İSTANBUL’DA

Alternatif müziği ana akıma taşıyan sound’uyla indie sahnesine damgasını vuran “The Neighbourhood”, yeni albümünün dünya turnesi kapsamında Epifoni organizasyonu ile ülkemizde ilk kez 26 Nisan akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahnede olacak. Biletler satışta.



