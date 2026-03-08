Kültür Rotası

Salt’ın geçmiş sergilerinden arda kalan malzemeleri bir araya getiren “Çerçöp”, sergi tasarım pratiklerini tartışmaya açıyor. Program, 10 Mart Salı günü Superpool mimarlık stüdyosunun kurucuları Selva Gürdoğan ve Gregers Tang Thomsen, mimar ve tasarımcı Ahmet Sertaç Öztürk ile Emirhan Altuner’in bir araya geleceği konuşmayla başlıyor. Ahmet Sertaç Öztürk ile Emirhan Altuner yürütücülüğünde 12 Mart–11 Nisan tarihleri arasında bir dizi atölye ile devam edecek.

İFSAK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

İFSAK Kısa Film Festivali, 32. yılında izleyiciyle buluşuyor. Festival kapsamındaki gösterimler, 9-15 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak İFSAK, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulchérie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Festival, ulusal yarışma finalistlerinin yanı sıra yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgeseller, söyleşiler ve masterclass ile sinemacıları ve izleyicileri bir araya getirecek.

AROMSA ODA ORKESTRASI’NDAN ‘KADINLARIN SESİ’

Aromsa Oda Orkestrası müzik tarihinde uzun süre görünmez kılınmış ya da sınırlı alanlara hapsedilmiş kadın bestecilerin sesini ‘Kadınların Sesi’ konseriyle 12 Mart’ta Süreyya Operası’nda bir araya getiriyor. Linda Hedlund (keman) ve Eunbin Lee (viyola)’nin sahnede olacağı program, müzikseverleri üretim, direnç, ifade ve süreklilik kavramlarını müzik aracılığıyla düşünmeye davet ediyor.