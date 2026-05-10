KÜLTÜR ROTASI

SÜRÜKLENMİŞ

Tim Foley’in yazdığı ve Satsuma’nın sahneye koyduğu “Sürüklenmiş”, 18 Mayıs’ta Paribu Art’ta tiyatroseverlerle buluşuyor. Baba-oğul ilişkisi, yas ve anılar üzerine yoğunlaşan dokunaklı bir drama olarak öne çıkan oyun, Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek'in performansları ve sahne tasarımıyla güçlü bir atmosfer sunuyor.





YOKO ONO SERGİSİ İSTANBUL’DA

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanatın öncü isimlerinden Yoko Ono’nun 25 Haziran’da açılacak “Yoko Ono: Insound and Instructure” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 1960’lardan günümüze uzanan üretimini şiirden enstalasyona farklı disiplinler üzerinden ele alan sergi, izleyici katılımını merkeze alan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Sergide Grapefruit, Cut Piece, Sky Ladders ve Mend Piece gibi ikonik yapıtların yanı sıra, izleyiciyle birlikte tamamlanan katılımcı çalışmalar da yer alacak.

ÖZGE ARSLAN’DAN “NOKTA”

Ödüllü oyuncu Özge Arslan’ın gerçek hikâyelerden ilhamla yazıp yönettiği ve kadim hikâyelerin taşıyıcısı Karadenizli bilge Nokta Ana’ya yaşam verdiği tek kişilik “Nokta” oyunu, tarih boyunca kadınların maruz kaldığı suiistimalleri sahneye taşıyor. Baba Sahne’nin farklı coğrafyalara uzanan prodüksiyonu, 12 Mayıs’ta Küçükçekmece’de, 13 Mayıs’ta Beşiktaş’ta, 15 ve 21 Mayıs’ta ise Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak.





CANDAN ERÇETİN’DEN ANNELER GÜNÜ KONSERİ

Candan Erçetin, geleneksel “Anneler Günü Konseri” ile bugün saat 16.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.





NO LAND PERA’DA

İstanbul merkezli bağımsız müzik grubu No Land, farklı kültür ve coğrafyalardan beslenen çok katmanlı müziğiyle 16 Mayıs’ta Pera Müzesi’nde dinleyicileriyle buluşuyor. Uluslararası Müzeler Günü’ne özel düzenlenen konserde grup dünya müziğini zengin ve özgün bir anlatıyla sahneye taşıyacak.



