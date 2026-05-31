KÜLTÜR ROTASI

CHRİS ISAAK TÜRKİYE’YE GELİYOR

Rock’n roll’un efsane ismi, platin plak sahibi Chris Isaak, Türk hayranlarıyla buluşacak. Isaak, 16 Haziran’da İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi, 18 Haziran’da Oran Açık Hava Sahnesi, Ankara, 20 Haziran’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda kariyerinin klasikleşmiş hitlerini seslendirecek.





THE DOGS YENİDEN SAHNEDE

Anestis Azas imzalı “The Dogs”, 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Paribu Art’ta yeniden izleyiciyle buluşuyor. İlk kez 2024 Atina Festivali’nde sahnelenen yapım, farklı ülkelerden gelen köpek dedektiflerin gizemli bir vakayı çözmeye çalıştığı sıradışı bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Belgesel tiyatro tekniklerini sinema anlatısıyla buluşturan oyun; kara mizah, gerilim ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.





İSTANBUL’DA ELEKTRONİK MÜZİK RÜZGARI

Dünyanın ikonik elektronik müzik serilerinden Zamna, bu yıl Mahmut Orhan iş birliğiyle 6-7 Haziran’da Life Park’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Doğayla iç içe iki gün sürecek etkinlikte Mahmut Orhan’ın yanı sıra CamelPhat, Shimza, Francis Mercier, Sam Shure ve Ferhat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu geniş bir sanatçı kadrosu sahnede olacak.





ATA DEMİRER GAZİNOSU’NDAN YAZ TURNESİ

Gazino kültürünü komediyle buluşturarak sahnelere taşıyan Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile açık hava turnesine çıkıyor. Sanatçı; Altınoluk, İzmir, Çeşme, İstanbul ve Bursa’da seyirciyle buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşliğinde sahne olacak Demirer, geniş bir repertuvarı stand-up gösterisiyle birleştirecek.





EDİRNE BİENALİ BAŞLADI

Bu yıl Köprüler” temasıyla gerçekleştirilen ve 23 ülkeden 218 sanatçıyı bir araya getiren Edirne Bienali, kentteki tarihi mekânlar çağdaş sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapıyor. Hafıza, göç, sınır, ekoloji, teknoloji ve toplumsal dönüşüm gibi güncel meseleler in ele alındığı bienal, 28 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.



