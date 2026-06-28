Kültür Rotası (28 Haziran 2026)

THEE SACRED SOULS VE LA LOM FESTİVAL SAHNESİNDE

İKSV tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda yapılan 33. İstanbul Caz Festivali, son yılların yükselen soul gruplarından Thee Sacred Souls’u ağırlayacak.

1 Temmuz Çarşamba akşamı, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek konserin açılışını ise The Los Angeles League of Musicians ismiyle de tanınan enstrümantal üçlü LA LOM yapacak.

LP TÜRKİYE’YE GELİYOR

Alternatif popun sevilen isimlerinden LP, Epifoni’nin 10. yılına özel konser serisi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Güçlü vokali ve dünya çapında ses getiren “Lost on You” şarkısıyla tanınan sanatçı, 11 Ağustos’ta Ankara CerModern’de, 12 Ağustos’ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda hayranlarıyla buluşacak. Turnenin son konseri ise 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

PROFESYONEL

Yıllarca kapalı gişe sahnelenen efsane oyun Profesyonel yeniden seyirciyle buluşuyor. Dušan Kovačević’in kaleme aldığı eser, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in yorumlarıyla sahneye taşınıyor. Yugoslavya’nın toplumsal ve politik dönüşümünü karakomedi türünde anlatan oyun, 18 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda, 22 Temmuz’da ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak.