Macar-Türk Kültür Yılı
“2024 Macar-Türk Kültür Yılı” etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Pannon Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle başladı.
Konserde, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltán Kodály ve Béla Bartók'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Adnan Saygun'un 5 Numaralı Senfonisi seslendirildi. Tüm dünyada 22 Ocak’ta kutlanan “Macar Kültür Günü”nde ise orkestra CSO Ada Ankara’da konser verdi.
Konser öncesinde, Türkiye’nin kuruluş döneminde önemli katkıları bulunan Macarları anlatan “Türkiye’nin İnşasında Macarlar” sergisi de izleyiciyle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemin Başbakanı István Friedrich'e hediye ettiği ve üzerinde Atatürk’ün kendi el yazısıyla “Saygıdeğer ve kardeş Macar halkına” diye not düştüğü fotoğraf sergilendi. Sergi, 4 Şubat’a kadar ziyarete açık.
Kültür yılı kapsamındaki tüm etkinlikler bu yıla özel açılan sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.
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