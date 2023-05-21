Masal diyarı Alberobello

Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:06

Coğrafya derslerinden hepimiz biliriz. İtalya tam da bir çizme şeklindedir. İşte tam da o çizmenin topuğuna denk gelen bir nokta var ki masal diyarları gibi.

Alberobello “güzel ağaç” anlamına geliyor. İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesindeki Bari kentinde yer alan küçük bir kasaba. 10 bin civarında nüfusu var ve benzersiz konik ev (trulli) yapılarıyla ön plana çıkıyor. Beyaz boyalı, gri taş kubbeli evleriyle kendinizi bir masalın içinde hissedeceğiniz Alberobello adeta bir açık hava müzesi gibi. Trulli evleri yüzyıllar önce yüksek vergili evlere alternatif olarak harç kullanılmadan, taşların üst üste yığılmasıyla yapılmış. Harçsız, sıvasız ve barınma ihtiyacı ile yapılmış. Şu anda hayranlıkla dolaştığımız bu sokaklar aslında geçmişin dramını yoksulluğunu da barındırıyor.

Gri taş çatılara işlenmiş semboller sokaklarda görsel bir şölen yaratıyor. Labirent gibi sokakları, beyaz duvarlar, gri taş çatılarıyla bu evler kışın sıcak, yazın serin tutuyor. Alberobello'da 1600'e yakın trulli bulunuyor. İçlerine girdiğinizde odaların birbirinden dairesel kemerlerle ayrıldığını fark ediyorsunuz. Her konik çatının altında bir oda bulunuyor. Şu anda evlerin büyük çoğunluğu hediyelik eşya dükkânı, butik otel, restoran ve müze olarak faaliyet gösteriyor. 1996 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen Alberobello, 27 yıldır ortak miras olarak kabul görüyor.

HARRAN’NIN KARDEŞ ŞEHRİ

Alberobello’nun gri beyaz evleri Şanlıurfa Harran’daki sarı toprak evlerini çok andırıyor. Hatta bu bu benzerlikler nedeniyle Kasım 2013 tarihinde kardeş şehir olmuşlar. Alberobello’nun çevresi zeytin ağaçlarıyla kaplı. Çeşitli zeytinler tadıp zeytin ve zeytinyağı ürünleri alabileceğiniz dükkânlar her yere yayılmış. Alberobello’yu bir günde rahatlıkla gezebilirsiniz.

ESKİ KENTTE KAYBOLUN

Puglia’nın hareketli başkenti ve güney İtalya’nın en büyük şehri olan Bari de turistler için harika bir yer. Adriyatik Denizi kıyısında yerleşmiş bir kent olan Bari bölgenin en eski yerleşimlerinden. Kent önde gelen liman kentlerinden kültür ve tarih açısından sunacağı çok şey var. Manzarası, kristal mavi sularla çevrili geniş kumsalları, zengin Yunan, Roma, Norman ve Bizans geçmişine hitap eden antik mimari gibi çok sayıda güzellik Bari’de var.

Taş yollarla ayrılan dar sokaklı eski kent nereye gideceğinizi bilmeden kaybolmak için ideal bir labirent gibi.

HER YERDE DENİZ KOKUSU

Sahilde zaman geçirmeyi istiyorsanız mutlaka Polignano A Mare’ye gidin. Polignano A Mare denize dik yamaçların üzerine kurulmuş ufak bir kasaba. Minik İtalyan tarzı dar sokaklar, her yerde deniz kokusu. U şeklindeki koyun yüksek sert kayalıklarına üst üste yapılmış beyaz binalar, tam ortasına sıkışmış bembeyaz bir kumsal ve turkuvaz bir deniz. Bu yüzden evler sahile bakıyor gibi görünüyor.