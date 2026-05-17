Mevsimle randevu: Mutfakta bahar alışkanlıkları

Mevsimler yalnızca havayı değil, yeme içme alışkanlıklarımızı da dönüştürüyor. Kış boyunca daha yoğun, sıcak ve doyurucu tabaklara yönelen mutfaklar; baharla birlikte ferahlayan, hafifleyen ve renklere açılan bir atmosfere geçiyor. Çünkü doğa nasıl yeniden canlanıyorsa sofralar da aynı ritme uyum sağlıyor. İlk çağlanın tezgaha düşmesi, taze otların pazarlarda çoğalması veya uzun kahvaltıların yeniden hayatımıza girmesi aslında yalnızca gastronomik bir değişim değil, aynı zamanda mevsimsel bir ruh halinin yansıması.

Bahar sofralarının en güzel tarafı ise gösterişten çok hissiyatla ilgili olması. Küçük dokunuşlarla bile bir sofranın enerjisini değiştirmek mümkün. Üstelik bunun için büyük davetler, kusursuz organizasyonlar gerekmiyor. Bazen yalnızca masaya koyulan birkaç dal taze çiçek, zeytinyağlı bir başlangıç ya da çilek kokan bir tatlı bile yeterli oluyor.

1-Sofraya mevsimin rengini taşıyın

Bahar sofralarının en belirgin özelliği renkleri. Yeşiller, açık sarılar, pembeler ve doğal tonlar masaya daha canlı bir atmosfer taşıyor. Çağla, taze bakla, bezelye, enginar, dereotu, fesleğen ve yeşil erik gibi ürünler yalnızca mevsimsel değil, görsel olarak da baharı temsil ediyor. Bu yüzden tabaklarda mümkün olduğunca mevsimin kendi renk paletini kullanmak önemli. Ağır soslar ve koyu tonlar yerine daha ferah, doğal ve sade görünümler öne çıkıyor.

2-Masada çiçeklere yer açın

Bazen sofranın havasını değiştiren şey yemek değil, ayrıntılar oluyor. Bahar aylarında masaya yerleştirilen küçük kır çiçekleri, papatyalar, limon dalları, lavanta demetleri sofraya anında mevsim hissi katıyor. Özellikle doğal keten örtüler, seramik tabaklar ve sade sunumlarla birleştiğinde daha sıcak ve samimi bir atmosfer oluşuyor.

3-Küçük paylaşım tabaklarına yönelin

Son dönemde büyük porsiyonlar yerine paylaşım odaklı küçük tabakların yükselişte olması rastlantı değil. Bahar sofraları daha çok sohbet etmeye, tadım yapmaya ve masada uzun kalmaya alan açıyor. Enginarlı bruschetta’lar, otlu labneler, küçük peynir tabakları, yaz meyveleri dokunuşlu mezeler ya da zeytinyağlı başlangıçlar bu hissi destekliyor.

4-Yalın lezzetlerin zamanı

Bahar sofrasının dili, malzemeye saygı duymaktır. Ağır pişirme tekniklerini, yoğun kremalı sosları ve kışın o baskın baharatlarını kış uykusuna yatırın. Bunun yerine buharda pişmiş, sadece kaliteli bir zeytinyağı ve deniz tuzuyla taçlandırılmış sebzelerle "saf gastronomi”ye geçiş yapın. Bezelyenin tatlılığı, enginarın o kendine has dokusu ve taze sarımsağın hafif acılığı masanın asıl kahramanı olsun.

5-Bırakın güneş içeri girsin

Eğer imkanınız varsa sofrayı balkonun en güneşli köşesine ya da bahçenin uyanan gölgesine taşıyın. Eğer içerideyseniz, masayı pencere kenarına çekerek gün ışığını ve dışarıdaki yeşili sofranın bir parçası haline getirin. Özellikle akşamüstü güneşinin yarattığı o yumuşak ve altın sarısı parıltı, yemeklerin renklerini genellikle daha iştah açıcı gösterecektir. Akşam yemeklerinde ise ağır şamdanlar yerine, masanın aralarına serpiştirilmiş küçük cam mumluklar veya ince led aydınlatmalar kullanarak eforsuz bir şıklık yakalayabilirsiniz.