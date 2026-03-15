Mimozaların sarı baharı

Mimoza benim için Adalar’ın kokusudur. Şubat ayının ortaları geldi mi, sarı tomurcukları ve o kendine özgü mis gibi kokusuyla henüz tam gelmemiş baharın ilk habercisi gibi belirir. Sanki “biraz sabredin, bahar yolda” der…

Zor koşullara dayanıklı bu zarif çiçek aynı zamanda hassasiyetin, inceliğin ve dostluğun sembolü olarak kabul edilir. Mimozanın kadınlarla kurduğu sembolik bağ da oldukça anlamlıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilişkisi 1946 yılında İtalya’da başlar. II. Dünya Savaşı’nın ardından İtalyan kadın hareketi, dayanışmanın ve umudun simgesi olarak mimozayı Kadınlar Günü’nün çiçeği ilan eder.

Bu zarif ağaç aslında buralı değil. Mimozanın anavatanı Güneydoğu Avustralya ve Tazmanya. Botanik adı “acacia dealbata”. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’ya getirildikten sonra Akdeniz iklimine sahip bölgelerde hızla yayılmış. Fransa’nın Côte d’Azur kıyıları, İtalya’nın Ligurya bölgesi ve Akdeniz sahilleri mimozanın en sevdiği yerler olmuş.

İstanbul’a gelişi de büyük olasılıkla 19. yüzyılda Levantenler ve Avrupalı aileler aracılığıyla gerçekleşmiş. Özellikle Prens Adaları’nın ılıman iklimi ve bahçeli evleri mimozalar için ideal bir ortam yaratmış. Zamanla Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’nın peyzajının ayrılmaz parçası haline gelmiş bu sarı çiçekler.

YALNIZCA AĞAÇ DEĞİL

Bugün Adalar’da mimozalar yalnızca bir ağaç değil, neredeyse yerel bir kimlik. Keşke bu güzelliğin kıymetini her zaman bilsek ve dallarını hoyratça koparmak yerine koruyabilsek…

İşte tam da bu farkındalığı yaratmak için son birkaç yıldır Adalar Belediyesi tarafından Adalar Mimoza Festivali düzenleniyor.

Bu yıl 6 Mart’ta başlayan, 8 Mart Emekçi kadınlar Günü’nü de kapsayarak üç gün süren festival, önceki yıllara göre çok daha coşkulu geçti. Mimoza temalı atölyeler, Adalı kadınların yine mimozadan esin alan el sanatlarının satıldığı stantlar, sergiler, paneller ve konserler… Üstelik mimoza bahçelerine düzenlenen rehberli yürüyüşler de vardı.

Festivalin ruhunu en iyi anlatan isimlerden biri ise Eva Kent. Yıllardır mimozaların hunharca koparılmasına karşı mücadele eden Büyükadalı Kent, festival fikrini ortaya atan kişilerden. Tarihi Splendid Otel’in girişinde onun bahçesinden koparılan büyük bir mimoza dalının enstalasyon olarak sergilenmesi ise festivalin en dikkat çekici görüntülerindendi.

Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat da festival kapsamında mimoza fideleri dikerek bu güzel ağaçları çoğaltmayı ve Adalar’ın sarı baharını gelecek kuşaklara da taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin sanat ayağında ise Adalı sanatçı Gül Bolulu vardı. Taşmektep’te Adalı kadınlarla birlikte açtığı sergi, festivalin en sıcak duraklarından biri oldu.

Kısacası mimozalar yalnızca baharın habercisi değil aynı zamanda doğaya saygının, dayanışmanın ve Adalar kültürünün de sembolü.

Ve her yıl Şubat-Mart aylarında Adalar sokaklarında sarı çiçekler açtığında insanın aklına aynı dilek geliyor: Bu güzelliği koruyabilsek…

FRANSA’NIN MİMOZA YOLU

Fransa’da mimoza yalnızca bir çiçek değil, aynı zamanda bir turizm ve kültür teması. Güney Fransa’da “Route du Mimosa” (Mimoza Yolu) adı verilen yaklaşık 130 kilometrelik bir rota, her yıl kış sonunda mimozaların çiçek açtığı dönemde binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. Bormes-les-Mimosas’tan başlayıp Grasse’e kadar uzanan bu güzergâh boyunca kasabalar sarı çiçeklerle kaplanırken geçit törenleri, çiçek sergileri, sanat etkinlikleri ve açık hava festivalleri düzenleniyor. Bölgedeki sanat galerileri, yerel zanaat atölyeleri ve restoranlar da bu dönemde mimoza temalı etkinlikler düzenleyerek doğayı, kültürü ve turizmi bir araya getiriyor. Böylece mimoza, Akdeniz kıyılarında yalnızca baharın habercisi değil, aynı zamanda yerel kimliği ve ekonomik canlılığı güçlendiren bir sembole dönüşüyor.