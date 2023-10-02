Müzik ve kokteyl
İstanbul’un bilinen kokteyl mekânlarının açtığı stand’larda birbirinden farklı kokteylleri deneyebileceğiniz ve aynı zamanda gün boyu sahne alacak müzisyen ve toplulukların keyfini çıkarabileceğiniz Cocktail Festival, 7-8 Ekim’de bu yıl ikinci kez olmak üzere KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek.
Alanında uzman miksolojistlerin elinden çıkan karışımların özgün sunumlarla katılımcılara buluşacağı etkinlikte miksolojistler ve gurmelerden atölyeler, farklı damak tatlarına yönelik yemek alanı, özgün butiklerin tasarım ürünleri de yer alacak.
Türk rock müziğinin efsane gruplarından Athena'nın da sahne alacağı festivalde, Jon ve Max Verleysen kardeşlerden oluşan Fransız elektro-pop ikilisi Elephanz, yaptığı cover videolar ile dikkat çeken Mary Jane, yerli R&B sahnesinden Seda Erciyes ve müziklerinde afro-latin ve elektronik dans müziği ile özdeşleşen ritimler kullanan Santi & Tuğçe de dinleyicilerle buluşacak.
Wonder Wheel ve URU işbirliğiyle yapılacak festivalin biletleri Biletix, Biletino, Cocktail Festival uygulaması ve KüçükÇiftlik Park gişesinde.
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