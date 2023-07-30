Kokteyl ile müzik keyfi

İstanbul Cocktail Festival için geri sayım başladı. Küçükçiftlik Park’ta 5-6 Ağustos’ta düzenlenecek festivalin ilk günü Mert Demir, KÖFN canlı performanslarıyla sahnede yerini alırken Türkiye’nin önde gelen iki müzik adamı İlhan Erşahin ve Kaan Düzarat ise aynı sahneyi paylaşacaklar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00
Kokteyl ile müzik keyfi
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İkinci gün ise Deniz Sipahi ve Emir Taha sahnenin açılışını yapacak. Festivali İngiliz müzisyen şarkıcı ve söz yazarı Elderbrook kapatacak.

Bu yıl 6. kez Wonder Wheel ve URU organizasyonu, Aperitif Time, La Roche Posay, Milagron, Obsesso, The Single Circle, Tanq Yourself, Urban Care, We Are The Walkers, World Class, Yves Saint Laurent ve Yüzdeyüz Müzik katkıları ile yapılacak festivalin biletleri Biletix, Biletino ve KüçükÇiftlik Park gişesinden alınabilir.



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