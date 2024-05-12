Müzikal yıldızından yeni tekli

“Kapı”, “Perde”, “Rehin” gibi hit şarkılarıyla kitlelere ulaşan Ceren Gündoğdu bu yıl yayımlamayı planladığı ikinci stüdyo albümünden yeni teklisi “Bi’ Daha da Sevmiycem”i dinleyicileriyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:00
Müzikal yıldızından yeni tekli
Abone Ol google-news

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi ile 90’lar popunda sıkça kullanılan vurucu melodileri ve yalın sözleri bir araya getiren Ceren Gündoğdu şarkının prodüksiyon kısmında ise Polen ikilisi ile birlikte çalıştı.

Son dönemin dikkat çeken müzikallerinden “Sidikli Kasabası”nda da başrolde yer alan müzisyen “Bi’ Daha da Sevmiycem” için şunları söyledi:

“Bize yetersiz ve değersiz hissettiren hiçbir yerde durmayalım diye yazıldı bu şarkı. İnsan bazen kendine şaşıyor. Onca hayal kırıklığına rağmen nasıl da olduğu yere çakılı kaldığına hayret ediyor. Nasıl izin verdim ben buna diyor. Ama oluyor işte. Ve tuhaf ama gerçek olan şu ki bazen de sıkışıp kaldığımız karanlığın içinden çıkmak bir saniyeye bakıyor. Vakti gelince yola düşülüyor!”



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Apple yeni iPad reklamı için özür diledi

Apple yeni iPad reklamı için özür diledi
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Hasan Arat'tan müjde: 'Tek tek geri alacağız'

Hasan Arat'tan müjde: 'Tek tek geri alacağız'
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
Doğal şifacı olan 4 burç: Bu burçlar etrafına sağlık ve neşe saçıyor

Doğal şifacı olan 4 burç: Bu burçlar etrafına sağlık ve neşe saçıyor
Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle