Müzikal yıldızından yeni tekli
“Kapı”, “Perde”, “Rehin” gibi hit şarkılarıyla kitlelere ulaşan Ceren Gündoğdu bu yıl yayımlamayı planladığı ikinci stüdyo albümünden yeni teklisi “Bi’ Daha da Sevmiycem”i dinleyicileriyle paylaştı.
Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi ile 90’lar
popunda sıkça kullanılan vurucu melodileri ve yalın sözleri bir araya getiren Ceren Gündoğdu şarkının prodüksiyon kısmında ise Polen ikilisi ile birlikte çalıştı.
Son dönemin dikkat çeken müzikallerinden “Sidikli
Kasabası”nda da başrolde yer alan müzisyen “Bi’ Daha da Sevmiycem” için şunları
söyledi:
“Bize yetersiz ve değersiz hissettiren hiçbir yerde
durmayalım diye yazıldı bu şarkı. İnsan bazen kendine şaşıyor. Onca hayal
kırıklığına rağmen nasıl da olduğu yere çakılı kaldığına hayret ediyor. Nasıl
izin verdim ben buna diyor. Ama oluyor işte. Ve tuhaf ama gerçek olan şu ki
bazen de sıkışıp kaldığımız karanlığın içinden çıkmak bir saniyeye bakıyor.
Vakti gelince yola düşülüyor!”
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