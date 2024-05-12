Müzikal yıldızından yeni tekli

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:00

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi ile 90’lar popunda sıkça kullanılan vurucu melodileri ve yalın sözleri bir araya getiren Ceren Gündoğdu şarkının prodüksiyon kısmında ise Polen ikilisi ile birlikte çalıştı.

Son dönemin dikkat çeken müzikallerinden “Sidikli Kasabası”nda da başrolde yer alan müzisyen “Bi’ Daha da Sevmiycem” için şunları söyledi:

“Bize yetersiz ve değersiz hissettiren hiçbir yerde durmayalım diye yazıldı bu şarkı. İnsan bazen kendine şaşıyor. Onca hayal kırıklığına rağmen nasıl da olduğu yere çakılı kaldığına hayret ediyor. Nasıl izin verdim ben buna diyor. Ama oluyor işte. Ve tuhaf ama gerçek olan şu ki bazen de sıkışıp kaldığımız karanlığın içinden çıkmak bir saniyeye bakıyor. Vakti gelince yola düşülüyor!”