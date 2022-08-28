Nedir bu Havrita?

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:00

Havrita, bu aralar sıkça gündem oldu. Belki duymuşsunuzdur, Havrita’da kullanıcılar köpekleri işaretliyor. Görünürde amacı, korkan kişiler için yol gösterici olması. Ancak son zamanlarda burada işaretlenen bölgelerde sık sık köpek zehirleme olayları görülmeye başlandı. Bu durum da infial yarattı, “Havrita kapatılsın” etiketi altında yüz elli bini aşan gönderi yer aldı ve sonunda site erişime engellendi.

Ancak akıllardaki soru işaretleri hala giderilmeyi bekliyor. Bunun arka planında, daha önce de yazdığım, “başı boş köpek sorunu” adı altında toplanan, “köpekler toplatılsın, uyutulsun” diyen bir yapılanma var.

Gazeteci Sevilay Yılman da onlara destek veriyor, bu nedenle de Cenk Eren’le bir süredir atışma halindeler. Cenk Eren “insani bir çözüm bulalım” diyor. Yılman ise 18 yıldır belediyelere kısırlaştırma yap diyen bir yasa olduğundan habersiz veya bunu es geçiyor. Oysa ki köpek nüfusu sorunu tamamen belediyelerin ne kadar kısırlaştırma yapıp yapmadığıyla ilgili olduğundan dolayı bölgesel ele alınması gereken bir sorun.

Yılman, Havrita kapatılsın diye “tweet” atan Gülben Ergen’e “elit semtlerde saldırgan köpekler yok, Bağcılar’a git gör” benzeri bir cevap veriyor. “Bağcılar’da çok köpek var da elit semtlerde niye az? Elit semtlerde katliam mı yapıldı? Yoksa kanuna uyuldu ve kısırlaştırma mı yapıldı?” Yılman bunu sormuyor. Bugün elit veya değil hangi bölgede köpek nüfus sorunu yoksa o bölgede insanı da hayvanı da düşünen sorumluluk sahibi bir belediye vardır.

BARINAK SAYISI ÇOK AZ

Bu arada 1390 belediye içinde barınağı olanların sayısı 237. “Köpekler toplansın.” Peki nereye? Yanıt yok. Konu öyle bir duruma geldi ki kısırlaştırma veya barınakta yaşatmanın masraflı olduğu ve uyutmanın yani öldürmenin daha ucuz olduğu konuşuluyor (ki doğru değil). Sanki birer canlı değil de kurtulunması gereken çöp muamelesi yapılıyor köpeklere. “Gelin ortak çözüm arayalım” deniyor, ama yok! Taciz eder gibi, uyutulsunlar, öldürülsünler.

GARİP YAPILANMA

Bu ekip arasında köpeklere “haşere”, onların yaşam hakkını savunanlara “itperest” diyen, kendi cebinden kısırlaştırma bile yapan hayvansever kişileri, onlara yemek verdikleri için köpek yoğunluğundan sorumlu tutan pek çok manipülatif, kimliği belirsiz sosyal medya hesabı yer alıyor. Gönüllüler, dernekler hedef oluyor. İzmir’de Funda Güçlü, sokaktaki köpeklere baktıkları için annesi ve babasıyla beraber öldürüldü.

Sokak köpeklerine mama veren kadınlar dövülüyor. Önümüzdeki süreç ne olacak bilmiyorum ama ülkede başka dert kalmamış gibi sabah akşam sadece köpek konuşulmasına sebep olan, adeta gökten zembille inen bu yapılanmanın son derece esrarengiz olduğunu düşünüyorum.