Radarımızda: Şehrin sokak lezzetleri mekanları

Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:36

Güncelleme: 21.05.2023 - 17:36

ZULA

Kentin en iddialı burgercilerinden biri olan Zula’da taco, sosisli ve burgeri aynı mekânda en lezzetli haliyle keşfetmeye hazırlanın. Harbiye’nin arka sokaklarına gizlenmiş bir mekân olarak başlayan ve şimdilerde Kanyon, Zorlu ve Emaar’da da şubeleri bulunan Zula’nın mönüsü sokak yemeği severler için bir vaha. Dana sosis, cheddar peyniri, avokado aioli, salsa fresca, turşu ile yapılan “Hermossillo Hot Dog”u denemezseniz çok şey kaçırırsınız. Hamburgerine gelirsek de yumuşak ekmeklerinin arasında aksini belirtmediğiniz sürece iyi pişmiş ama sulu köfteler bulacaksınız. Karamelize soğan ve soslar arasındaki denge ise iyi kurulmuş, bu sayede köfteyi bastıran bir lezzet hissetmiyorsunuz.

BASTA STREET FOOD BAR

Kadıköy’desiniz ve bir yemek şöleniyle kendinizi ödüllendirmek istiyorsunuz, buyrun Basta Street Food Bar’a! Aşçılık eğitimlerini Fransa’da tamamlamış ve Michelin yıldızlı mekânlarda çalışmış olan Derin Arıbaş ve Kaan Sakarya ikilisinin sokakların vazgeçilmez lezzetlerini bizlerle buluşturduğu bir mekân burası. Keyifli ve eğlenceli bir dekorasyona sahip mekânın mutlaka denemeniz gereken lezzetleri sıralayalım: Kuzu, dana ve vejetaryen gurme dürümler ilk sırada. Suriyeli şeflerden öğrenilen tarif reçetesiyle hazırlanan humus ise gözden kaçırmamanız gerekenlerden. Brioche içinde 160 gr. kuzu köfte, közlenmiş patlıcan mayonez, közlenmiş soğan ve turşu ile hazırlanan kuzu burger de favorilerden. Ayrılmadan Basta sütlacı sipariş etmeyi unutmayın.

PADRE BURGER WORKS

Barbeküsü ile ünlü Şef Yağız İzgül’ün yaratıcısı olduğu Arnavutköy’de yer alan Padre Burger Works, tadı damağanızda kalacak sokak lezzetleri yapıyor. Daha mönüyü görmeden, yalnızca gelen kokuyu duyduğunuz anda bile kendinizden geçeceksiniz. Şef İzgül’ün özel olarak hazırladığı sosların lezzet seviyesini iyice yükselttiği Padre’den, trüflü hardalın eşlik ettiği sosisli, Kentucky usulü kızartılmış tavuk parçaları ve imza hamburgeri Padrenalin’i tatmadan ayrılmayın.

SNOB STREET FOOD

Sokak yemeklerine rafine bir dokunuş getiren Snob Street Food, keyfi odağına alan bir lezzet deneyimi sunuyor. Sokak lezzetlerinin dinamizmini; kaliteli ve temiz malzemeler kullanan eğitimli şeflerle gurme bir deneyime dönüştürmeyi başarıyor. Bu benzersiz deneyimin arkasında dünyanın farklı kültürlerinden ve sokaklarından alınan ilham, yıllar süren bir araştırma ve tabii sokağa duyulan saygı var. Yerel lezzetleri ve dünyadan sokak lezzetlerini kentin yeme içme düzenine kazandıran Snob, hem malzemeden ödün vermeyerek hem de genç şeflerle çalışarak sürdürülebilirliği odağına alıyor ve yemekseverleri ayaküstü bir keyfe davet ediyor. Mönüden öne çıkanlar ise mac&cheese topları, satır sucuk dürüm, “Zinger Rock Burger” ve parmesinler patates. En kısa sürede yolunuzu buraya düşürün ve mönüde keşfe çıkın.

OZZİE’S 1968 KOKOREÇ

Sokak lezzetleri deyince akla ilk gelenlerden kokoreç… Kokoreç deyince de kentin en iddialı yerlerinden birisi Ozzie’s 1968! Burası Asmalı Mescit’te bir kokoreççi dükkânı. Kapısında variller, içeride hoş bir dekor. Hemen girişteki tezgahın başında Oğuzhan Sayı... 4 masalı, 8 sandalyeli bir küçük mekân... Ancak yeme-içme meraklılarının dilinden düşmüyor. Çünkü Ozi’nin deyimiyle, 1950-60 doğumlu çocuklukların da İstanbul’da yedikleri kokoreç, tekrar sahnede... Sayı, akşamları rezervasyonla çalışıyor, talep çok. Ayrıca kendi hazırladığı sucuk ve sosiste de iddialı. "Dışarıda iyisini bulamadım, kendim yaptım” diyor. Sokak lezzetlerinin olmazsa olmazı kokoreçi bir de burada deneyin. Ayrıca şarküteri ürünleri de aklınızda olsun.

BARTO’S

Çengelköy’de sevimli bir mekân burası. Menüsü keşfe açık. Her seferinde başka bir lezzeti denemek isteyeceğiniz bir yer. Ekmekleri, köfteleri ve sosları kendileri yapıyorlar. Sosisli, bun ekmeğinin arasındaki lezzetler ve corn dog oldukça iddialı. Soslar arasında ise vişneli mayonez ve honey glaze ise favorimiz oldu bile. En eğlenceli bölüm ise hamburgerin hafif tatlımsı ve özel olarak kendi reçeteleriyle ürettikleri ekmeği ile leziz sulu köftesini taçlandıracak yan lezzetleri seçmek! Siz iyisi mi bir an önce Barto’s’u ziyaret edin, bu güzel lezzetleri kendiniz deneyimleyin.

KENTİN GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN GELENEKSEL SOKAK LEZZETLERİ

*Tahtakale Pilavcısı / Fatih

*Midyeci Yasin / Kadıköy

*Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını / Maltepe

*Beykoz Balık Ekmek (Muradoğlu Balıkçılık) / Beykoz

*Tarihi Pelit Turşucusu / Kurtuluş

*Bebek Kumpir / Beşiktaş

*Vefa Bozacısı / Fatih

*Güneş Kokoreç Üsküdar