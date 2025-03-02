Ramazan mutfağında doğru beslenme: Sahurda lifli besinler tüketin

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:18

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:18

Ramazan ayı, ruhumuzu arındırırken bedenimize de iyi bakmamız gereken özel bir dönem. Gün boyu süren açlık sonrası sağlıklı beslenmek hem sindirim sistemimizi rahatlatıyor hem de gün içindeki enerjimizi korumamıza yardımcı oluyor. Oruç tutarken bedenimizin gereksinim duyduğu besinleri doğru yöntemlerle pişirmek ve bilinçli seçimler yapmak için neler yapabiliriz? Bu soruların yanıtını sizin için araştırdık. Sağlıkla ve afiyetle…

İFTARDA DENGEYİ SAĞLAYIN

Uzun süren açlığın ardından mideyi aniden ve ağır yemeklerle doldurmak sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle iftarı hafif bir başlangıçla açmak en doğrusu. Hurma, su ve çorba gibi mideyi yormayan besinlerle orucu açmak, sindirim sistemini hazırlamaya yardımcı olur. Ana yemeklerde ise protein, lif ve sağlıklı karbonhidrat dengesine dikkat edilmesi çok önemli. Sebzeli yemekler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla hazırlanmış yemekler hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de uzun süre tokluk sağlıyor.

SAHURU ATLAMAYIN

Sahur, gün boyu enerjinizi korumanız için en önemli öğünlerden. Uzun süre tok tutan protein ve lif içeriği yüksek besinler sahurda da öncelik olmalı. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarına sahur sofranızda daha fazla yer verebilirsiniz. Ayrıca yavaş sindirilen yulaf ezmesi, yoğurt ve sebzeler de tokluk süresini uzatmaya yardımcı olur. Tuzlu ve ağır yemeklerden kaçınarak su tüketimine önem vermek ise gün içinde susuzluk hissini azaltacaktır.

BESİNLERİ DOĞRU PİŞİRİN

Sağlıklı beslenmenin en önemli noktalarından biri besinleri doğru yöntemlerle pişirmek... Ramazan ayında mideyi yormamak ve besin değerlerini korumak için yemekleri düşük sıcaklıkta ve uzun sürede pişirmek idealdir. Buharda pişirme, haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemleri hem yemeklerin besin değerini korur hem de sindirimi kolaylaştırır. Kızartmalardan kaçınmak ve trans yağ tüketimini en aza indirmek de oldukça önemli.

ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRATTAN UZAK DURUN

Oruç tutarken gün boyu kan şekerimiz düştüğü için ramazanda tatlı tüketimi artar ancak rafine şeker içeren tatlılar kan şekerinde ani yükselmelere neden olabiliyor. Bunun yerine doğal tatlı seçenekleri daha sağlıklı olacaktır. Hurma, meyve tatlıları, bal veya pekmezle tatlandırılmış sütlü tatlılar, ağır şerbetli tatlılara kıyasla daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Ramazanda uzun saatler aç kalındığı için hareket etme isteği azalabilir. Bu olağan ancak hafif yürüyüşler yapmak, bedeni esnetmek ve basit egzersizlerle metabolizmayı desteklemek sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyenizi korumanıza, aynı zamanda kan dolaşımını düzenlemenize yardımcı olur.

PLANLI VE DENGELİ BESLENİN

Ramazan ayında öğünleri önceden planlamak, sağlıklı beslenmenin en önemli adımlarından. Haftalık mönü hazırlayarak sağlıklı yemekler tüketmek hem mutfakta işinizi kolaylaştırır hem de bilinçli gıda seçimleri yapmanızı sağlar. Başlangıçta, bir sonraki hafta ne yiyeceğinizi düşünmek biraz zor gelebilir ancak bir plana sahip olmak, her gün yemek planlama ve pişirme stresini ortadan kaldırır. Dengeli ve çeşitli besin gruplarını içeren bir beslenme planı, ramazan boyunca sağlığınızı korumanın anahtarlarından...

BEDENİNİZE GÜVENİN

Her insan farklı beslenme yöntemleriyle en iyi şekilde hissedebilir. Oruç tutma konusunda sorun yaşıyorsanız ve bu ipuçları sizin için işe yaramıyorsa durumunuza göre daha bireyselleştirilmiş öneriler almak için bir diyetisyene veya sağlık uzmanına mutlaka danışın.

Bu ramazanda mutfağınızı daha sağlıklı hale getirmek ve kendinize daha iyi bakmak için doğru beslenme alışkanlıklarını yaşamınıza katabilirsiniz. Oruç sürecinde bedeninizi destekleyerek hem enerjinizi koruyabilir hem de ramazanın manevi ortamını sağlıklı bir bedenle karşılayabilirsiniz.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Temel gıdalarınızı depolayın: Ramazan öncesi pirinç, mercimek, baharatlar gibi temel gıda ürünlerini stoklayın. Bu, markete sık gitmenizi engeller ve ramazan yemeklerini hazırlamak için gereken gereçlere sahip olmanızı sağlar. Hurma ve kuru meyve gibi yiyecekleri de unutmayın.

Mutfak düzeninizi sağlayın: Mutfakta düzen, zaman kazandırır. Benzer ürünleri gruplandırın ve sık kullandığınız gereçlere kolayca ulaşın. Depolama alanınızı verimli kullanmak için farklı kaplar ve düzenleyici dekorasyon ürünleri tercih edebilirsiniz.

Çok işlevli cihazlar edinin: Çok işlevli cihazlar, zaman kazanmak için işinizi kolaylaştırır. Düdüklü tencere veya hava fritözü yemek hazırlığınızı hızlandırır.

Sürdürülebilirliğe dikkat edin: Ramazan, sırf yemekle ilgili değil elbette. Çevreyi de düşünmek ve önemsemek çok önemli. Bu dönemde yeniden kullanılabilir ürünlere yer açın, yerel ve mevsiminde ürünleri tercih edin.

Bezelyeli ve naneli çorba tarifi

Malzemeler:

- İki su bardağı taze bezelye

- Bir doğranmış soğan

- Bir rendelenmiş havuç

- Üç yemek kaşığı zeytinyağı

- Dört su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

- Bir tatlı kaşığı tuz

- Yarım tatlı kaşığı karabiber

- Bir tatlı kaşığı toz zerdeçal (isteğe bağlı)

- Yarım çay bardağı süt

- Yarım limon suyu

- Yarım su bardağı taze nane (doğranmış)

Hazırlanışı:

1 - Zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin. Ardından rendelenmiş havucu ekleyin ve üç, dört dakika daha pişirin.

2 - Bezelyeyi tencereye ekleyin, karıştırın ve iki dakika kadar pişirin.

3 - Sebze suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak zerdeçal ekleyin. Çorbanın kaynamasını bekleyin.

4 - Çorba kaynadıktan sonra, ocağın altını kısıp yaklaşık 10-15 dakika kadar bezelyeler yumuşayana kadar pişirin. Ardından çorbayı el blenderı ile pürüzsüz duruma getirin.

5 - Limon suyunu ve isteğe bağlı olarak sütü ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın. Son olarak, doğranmış taze naneyi ekleyip karıştırın.

6 - Çorbayı kaselere dökün ve taze nane ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.