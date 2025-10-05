Tiyatro sahnesinde genç yaşına karşın dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağmur Güçlü, cesareti ve kararlılığıyla öne çıkan bir isim. Mimarlık eğitimini yarıda bırakıp düşlerinin peşinden giderek tiyatroya yönelen Güçlü, kısa sürede hem kendi yolunu çizdi hem de kurucularından olduğu GA Kolektif ile sahnelerde izleyici karşısına çıktı. Kolektifin ilk oyunu “Köprüden Önce Son Çıkış” ile hem kendi kuşağının sorunlarını hem de kadınların toplumsal mücadelesini sahneye taşıyan oyuncu, bu performansıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu” ödülüne de değer görüldü. Genç oyuncuyla tiyatro yolculuğunu, hayallerini ve geleceğe yönelik umutlarını konuştuk.

- Sizi tiyatro sahnesine taşıyan yaşam öykünüz nasıl gelişti?

1999 yılında Eskişehir’de doğdum ama annem Kıbrıslı olduğu için çocukluğumun ve gençliğimin büyük bir bölümünü Kıbrıs’ta geçirdim. 2019 yılında Kıbrıs’ta okuduğum mimarlık bölümünü bırakarak tiyatro hayalimin peşinden gitmeye karar verdim. Aynı yıl Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandım ve İstanbul’a taşındım. O zamandan beri burada yaşıyorum. 2023’te mezun olduktan sonra iki yakın arkadaşımla (Mine Yıldız, Yaren Özkoca) birlikte GA Kolektif’i kurduk. Yaklaşık iki yıldır da sahnelerde kendi yazdığımız oyunumuzu oynuyoruz.

- Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu” ödülünü kazandınız. Bu ödülün sizin açınızdan nasıl bir anlamı var?

Bu kadar değerli bir ödülü kazanmanın gururu anlatılmaz gerçekten. O günden beri evde ödülü her gördüğümde pes etmemem gerektiğini, görüldüğümü ve çabalamaya devam etmem gerektiğini hatırlıyorum. Sadri Alışık bana da umut oldu, bu umudu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğim.

- Ödülü kazanmanıza aracı olan “Köprüden Önce Son Çıkış” oyunu yaşam mücadelesi veren üç genç kadının öyküsünü anlatıyor. Bu açıdan kadınların ülkemizde ve dünyada yaşadığı güncel sorunları da gün yüzüne çıkaran bir oyun. Siz oyunu ve rolünüzü nasıl değerlendirirsiniz?

Oyunu yazarken kendi yaşam hikâyelerimizden yola çıktık. Asıl amacımız “yargılanma korkusu” üzerine odaklanmak ve bunu kendi kuşağımızın karşılaştığı zorluklar üzerinden anlatmaktı. Bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum. Fakat kadın olarak yaşadıklarımızı oyuna dahil ettiğimizde, ülkede kadın olmanın zorlukları da görünür hale geldi. Oyunda kendi isimlerimizi kullanıyoruz çünkü izleyen seyircilerimizin yalnız olmadıklarını, bizim de benzer zorluklardan geçtiğimizi bilmelerini istiyoruz. Kendi yaşamlarımızdan parçalar bulundurduğumuz bu oyunda, bizden önceki kuşakların da kendilerinden bir şeyler bulabilmesi aslında hiçbir şeyin değişmediğini ve artık köprüye girmeden önce çıkışı bulmamız gerektiğini gösteriyor.

ZORLUKLAR ÖĞRETİCİ OLDU

- Oyunu çıkarırken maddi zorluklar yaşadınız. Bu açıdan ödül daha anlamlı diye düşünüyorum. Ne gibi zorluklarla mücadele ettiniz?

Yeni mezun olmuş, yeni kurulmuş genç bir tiyatro ekibinin kendi oyununu seyirciye tanıtması ve kabul ettirmesi oldukça zorlu bir süreç. Biz de bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştık. Bazen prova yapacak, ışık provası alacak bir alanımız olmadı. Sahnelerle anlaşmak, tanınmayan bir ekip için kolay değil. Maddi anlamda da büyük bir bütçeyle başlamadık, bu yüzden tüm tasarımları minimumda ama etkili olacak şekilde düşünmek zorundaydık. Bunlarla mücadele ederken çok şey öğrendik. Elbette okulumuzdan ve bazı platformlardan destek de aldık ancak hiçbir zaman yeterli olmuyor. Her zaman geleceği düşünerek sonraki oyunun masraflarını karşılayabilmek için tedbir almak zorundayız. Şimdiye kadar kişisel bir kazanç elde etmedik ama tiyatroyla geçinebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz.

- İlk oyununuzda bir ödül kazandınız. Bu durum gelecek planlarınızı nasıl etkileyecek?

İlk oyunumuzla bu ödülü kazanmak tarifsiz bir mutluluk. Çok uzun süre çalıştık ve hepimiz çok emek verdik. Bu ödülü ekip arkadaşlarımla birlikte almış olmak ayrıca gurur verici ve doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu da bana geleceğe dair büyük bir umut veriyor. İşimi çok seviyorum, bu yüzden onu yapabildiğim en iyi şekilde yapmaya ve kendimi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim.