Sağlık için podcast

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:06

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:06

Yaz yaklaşırken, fazla kilolardan kurtulma telaşını da beraberinde getiriyor. Yaz aylarında, tatillerin tadını daha keyifli çıkarmak ve iyi hissetmek için şimdiden harekete geçme zamanı. Peki kendimizi nasıl yaza hazırlayabiliriz?

Bu aylarda metabolizmanın hızlanmasıyla formumuzu korumak ve sağlıklı beslenmek oldukça kolay. Bu yüzden fit bir görüntü için şimdiden önleminizi alabilirsiniz. Sağlıklı yaşamı, yaşamımıza katarken podcast yayınlarından faydalanmak yararlı olabilir. Pandemi ile yaşamlarımızda daha fazla yer kaplayan Spotify’daki podcast yayınlarını günlük işlerinizi yaparken de dinleyebilirsiniz. Kendiniz için sağlıklı beslenme programı oluşturmak, fit bir yaşam kazanmak, sağlıklı beslenmek ve hareket etmeyi hedeflemek için sağlıklı beslenme içerikli podcast yayınları dinleyerek yaşamınıza yön verebilir, kendinizi sağlıklı yaşam ve beslenmeye hazırlayabilir ve yaza formda bir giriş yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenme ile ilgili Spotify’daki en popüler 5 podcast yayınını sizler için derledik.

SAĞLIKLI BESLENMEYE ODAKLANMAK

Gelişigüzel Hayaller: Beslenme uzmanı Ceren Yavuz, beslenme hakkında doğru bilinen yanlışların nasıl düzeltileceğine ve yaşamınızı nasıl sağlıklı beslenme ile birleştirebileceğiniz üzerine önerilerde bulunurken, düşük karbonhidratlı beslenme, yeme bozuklukları gibi konuları da ele alıyor.

Besin Piramidi – Sağlıklı Beslenmenin 21 Faydası: Beslenme uzmanı Bora Demircioğlu işlenmiş, hazır gıdalar ve sağlıksız yağlar içeren besinleri hayatımızın düzeninden çıkarmaya yönelik bazı tavsiyeler verip, beslenme alışkanlıklarının nasıl değiştirilebileceğine dair öneriler sunuyor.

Dyt. Tuğçe Anlak’la Sağlıklı Yaşam Konuşuyoruz: Diyetisyen Tuğçe Anlak, yaşamla ve beslenmeyle ilgili kolaylıkla uygulanabilecek tüyolar, öneriler, güncel bilgiler ve bütün merak edilen sağlıklı beslenme sorularını bu podcast kanalında ele alıyor. Aralıklı oruç, kilo alma yöntemleri ve emziren anne beslenmesi gibi önemli konulara da değiniyor.

Sağlıklı Beslenme – Nereden Başlasam: Prof. Dr. Taner Damcı, sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini, yiyecekler ile insan ilişkisini, toplumun beslenme alışkanlarının değişimini ve diyetlerin insan sağlığı üzerine verebileceği zararları anlatıyor.

Mutfaktan Hayata: İsra Tan’ın sunduğu podcast kendini seven, daha sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi hedefleyen, fit bir yaşam kazanmak isteyen herkese hitap etmeyi hedefliyor. Ayrıca dieyt rutinleri, kilo al-ver döngüsü, duyguların yemek ile ilişkisi gibi konulara da değiniliyor.