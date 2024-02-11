Sosyal medya içerik üreticisi "fakfakir" Gözdenevk: Beni halk keşfetti

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:45

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:45

Arkasında ne bir imaj danışmanı ne bir yapımcı ne de elini tutan bir ünlü var. 7'den 70'e hayranlarının ilgiyle takip ettiği Gözdenevk "fakfakirlik"ten kurtuldu mu?

Profesyonel destek almadan kendi çabalarıyla sosyal medya için çektiği videolarla herkesin gönlünü fetheden Gözde Nevk'le (Gözdenevk) başarı öyküsünü konuştuk.

- Gözde’yi anlatır mısınız? Nelerden hoşlanır, tutkuları neler, neleri sevmez?

Adana’da doğdum büyüdüm. Müzik dinlemek, dostlarımla bir araya gelmek en keyif aldığım şeyler arasında. Samimiyetsiz ortamları ve insanları sevemiyorum. (Gülüyor.) Özel bir hastanede sağlık teknisyeni olarak görev yapıyorum.

- Nasıl ünlü oldunuz? Başarı öykünüzü anlatır mısınız?

Aslında buna ünlü olmak demeyelim keşfedildim. Keşfedildim derken henüz beni keşfeden bir yapımcı kanal yok. (Gülüyor.) Halk tarafından sevildim buda yolumun kapısını açtı. Yaşadıklarımı yaklaşık beş yıldır videoya çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Asıl kırılmayı üç yıl önce yaşadık. Pandemiden sonra ülkenin ekonomik durumuna sitem ettiğim zengin fakir “fakfakir” sözleri ve “genetik fakirlik” videoları çok yoğun ilgi gördü. Ve aslında geçmişte çektiğim videoların bir ödülü gibi oldu. Sonrasında “kapı” videosu ve kedim ile olan komik anlarım ve yaşama ilişkin söylemlerim ilgi çekmeye başladı.

- “Fakfakir” kelimesi sizinle günlük yaşamda kullanılır oldu. Bu sözcük nasıl ortaya çıktı?

Pandemi sonrası gelen zamlar her gün beni şoke etti. Gittikçe fakirleşmemize ilişkin bir ironiydi “fakfakir”. İroni anlamında fakat insanlar “fasfakir” sözcüğüne alışık olduğu için “fakfakir”deki anlamı onları bence daha çok etkiledi.

- Yaşamınızda maddi açıdan çaresizlik hissettiğiniz bir dönem oldu mu?

Oldu evet. 2019-2021 yıllarıydı. Evin tek çalışanı ailesinin geçimini sağlayan biri olarak aldığım maaşı giderlere yetiştiremiyordum. Sürekli borca giriyordum. Beni o dönemde tek ayakta tutan şey videolarımın, herkes tarafından izlenmesiydi. Ve biraz da olsa tanınıyor olmakla motive oldum. Sonrası malum. (Gülüyor.)

- Sizi Instagram'da etkileyici kılan şey nedir?

Kadın olmam bence en iyi etkenlerden biri, sonrasında Adana ağzı ile doğal halim. Kendimi manipüle etmeden videolar çekmem hoşlarına gidiyor. Bu da hep böyle olacak. (Gülüyor.)

- İçerik üretme süreciniz nasıl işliyor? Videolar nasıl ortaya çıkıyor?

Herhangi bir kurgu veya planlama yapmıyoruz. Gittiğimiz mekân veya ortam, ev fark etmiyor sohbet sırasında 15 yıllık arkadaşım Gamze Bozkaya’nın video kayıt tuşuna basması yetiyor. Çünkü zaten her anımız ders niteliğinde veya komik. Yaşamın zorluğu, dertler bizim hep yanımızda bazen de komik olayları kaydediyoruz. (Gülüyor.)

- En çok ilgi çeken veya sevilen içeriğiniz hangisi?

Kedim Çidoloş’un beni dövmesi ya da balkonu olmayan kapı içeriği. (Gülüyor.)

- Takipçilerinizle nasıl etkileşimde bulunuyorsunuz?

Takipçi demeyelim. Benimle bu yolda yürüyen beni destekleyen güzel insanlar, onlar. Hepsinin yorumlarını okuyorum. Ve gerçekten herkesin yorumunu okuyorum. Asıl önemlisi tüm "dm" mi (sosyal medya, Instagram uygulamasının mesaj kutusu) mutlaka okuyor gerekenleri yanıtlıyorum. Yorucu olsa da "kendimin körü" olmamam için eleştirileri okumalıyım. Güzel insanların yorumlarıyla pekişiyorum. Bu nedenle sürekli etkileşim kuruyorum.

- Gelecekteki projeleriniz veya hedefleriniz nelerdir?

Zor bir soru oldu. (Gülüyor.) En büyük mutluluğum tüm bu güzel insanlarla ortak sorunlara gülebilmemiz. Şu an bunu başardığımı düşünüyorum. Gelecek neyi getirir, bilmiyorum. (Gülüyor.)

- Ünlü olmayı bekliyor muydunuz? Ünlü olmak nasıl bir duygu?

Aslında bekliyordum. Çocukluktan beri potansiyelimin hep farkındaydım fakat yolu bulamıyordum. Emek verdim, durmadan içerik üreterek beklediğime koştum. Ünlü olmak da çok keyifli. Bunun geçici olacağını bilerek bu hali taşıyor olmak beni dengeliyor. (Gülüyor.)

- Instagram'da tanınır olmanın size getirdiği fırsatlar nelerdir?

İnanın sadece şunu söyleyebilirim tanınmak. (Gülüyor.) Maddi olarak hiçbir getirisi yok çünkü ben influencer’lar (sosyal medyada içerik üreticisi) gibi link paylaşan (tanıtım için internet bağlantısı), reklam yapan bir fenomen değilim. Sadece günlük yaşantımın akışında içerik ürettiğim bir kanalım var. Ve stand-up (komedi gösterisi) için sevenlerimle buluşmamı sağlayan bir kanal.

- Stand-up yapmaya nasıl başladınız?

250 bin takipçim varken videolarımı çeken Gamze’nin, "Stand-up yapabilir misin?" sorusuyla harekete geçtim. Çünkü stand-up yapma fikri hep aklımda ve içimdeydi. Ama "Kim gelir ki?" sorusunu asla cevaplayamıyordum. (Gülüyor.) Şimdi ise hayallerim gerçek oldu. Tüm dolu salonlarda sahneye çıkıyorum.

"TECRÜBEM YOKKEN BİN TANE BİLET SATILDI"

- İlk kez sahneye çıkarken ne hissettiniz? İlk performansınızı anlatır mısınız?

Offf şu an bu soruyla yine o günlerdeki stresi yaşadım. 10 Aralık 2023 ilk stand-up tarihimdi ve hiç tecrübem yoktu. 14 Aralık için de ikinci stand-up tarihi aldık. Bin tane bilet satıldı. Şoke oldum. Heyecanlandım. Deneyimim yokken iki stand-up gösterimin biletleri tükenmişti. Hiç sahneye çıkmadan biletleri çok satan kaç kişi var bilmiyorum. (Gülüyor.) Gösteriye 10 gün kala uykusuz ve stresli günler geçirdim. Sahne deneyimim olmadığı için provada boş koltuklara konuştum. Ve o muhteşem gün gelip sahneye çıktığımda ilk dakikalarda vücudum tir tir titredi. Neredeyse izleyicilerin karşısında ağlayacaktım.

- Stand-up yazarken veya performans sergilerken nelerden ilham alıyorsunuz?

Aslında yaşadığım anları aklıma yazıp sahnede onu anlatıyorum. Fakat gösteride genel bir akış var. Stand-up'a gelenler zenginlik fakirlik ilişkisini anlattığımı sanıyor ama şaşırıyorlar. Çünkü gösterinin ikinci kısmı sürprizle dolu. (Gülüyor.)

- Sahne arkasında veya performans sırasında başınıza gelen en komik olay nedir?

En son Ankara’daki stand-up gösterimde bazı teknik aksaklıklardan dolayı sinirim bozuldu. Arkadaşım Yeşim de yanımdaydı ve bizi kuliste gülme krizi tuttu. Sahneye çıkmama az kala kendimi susturamadım. O sırada Yeşim, ne yapacağını şaşırdı. Ben de. Sonra kendimi sahneye koşarken buldum.

- Hangi tür izleyiciye hitap etmeyi hedefliyorsunuz? Bir yaş aralığı var mı?

Hedefimde bir yaş kitlesi yok. Şu anki kitlem zaten çok güzel. Evinde örgü ören teyzem bile gelip beni destekliyor. Çocuklar hele çok tatlılar aileleriyle benim için gelmiş olmaları beni çok mutlu ediyor. Bunlar yeterli değil mi?

SAHNE KIYAFETİ ÇEYİZ DANTELİNDEN

- Kendinize ve içeriğinize özgü bir sahne kıyafetiniz var. Nasıl hazırlıyorsunuz?

Buna belki inanmak zor fakat evimde olan perde, kanaviçe ve dantelleri değerlendiriyoruz. Annem ve arkadaşı Sabahat teyze birlikte dikiyorlar. Biz üretiyoruz yani. Giyinip çıkıyorum çok da hoşuma gidiyor. Çeyizimi de değerlenmiş oluyor. (Gülüyor.)

- Stand-up kariyerinizde başarılarınızdan ve karşılaştığınız zorluklardan bahseder misiniz?

Aslında yedinci kez sahneye çıkacağım. Ama salon kiraları çok pahalı bunu belirtmeliyim. Herkes stand-up'a gelebilsin diye bileti en ucuza satan bir fenomenim. Bu salon kiralarının fazlalığı nedeniyle neredeyse eksi ile döneceğim yakında evime. (Gülüyor. ) Bir salon kirası 35 bin olur mu?

- Değişik illerde stand-up sergilediğiniz zamanlarda asıl işinizden izin alıyor musunuz? Mesleğinizi bıraktınız mı?

Hastanedeki işime devam ediyorum. İzin alarak gidiyorum. Bazen de izinli günüme denk getiriyoruz. Çalıştığım hastanedeki doktorların yardımı çok büyük. Onlara bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum.

- Söz ettiğiniz üzere Instagram ve stand-up’tan gelir elde etmediniz. Yani henüz “fakfakirlik”ten kurtulamadınız. Peki sizi ne motive ediyor?

Refah dediğimiz şey eğer düşünmeden kazandığını harcamaksa hayır ulaşmadım. Çünkü yedi tane stand-up yaptım ve henüz "Aaa bunu düşünmeden alayım" diyecek bir gelirim olmadı. Ama stand-up ile sevenlerimle buluşmaktan çok keyif alıyorum.

- Sizce zenginlik nedir? Kendinizi dünyanın en zengin insanı olarak düşlediğinizde Gözde neler yapar?

Dünyanın bir ucunda yardıma muhtaç kimse kalmayana kadar tüm ihtiyaç sahiplerine destek vermekten başka bir şeyi hayal edemedi bu Gözde.