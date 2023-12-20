İktidar röportajdan rahatsız oldu! Gaye Erkan'ın savunması şaşırttı

TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın röportajı, iktidar cephesinde sert eleştirilere yol açtığı belirtildi. Erkan'ın bu eleştirilere karşılık ise "Sohbetti ve yayınlanacağını bilmiyordum" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:48
İktidar röportajdan rahatsız oldu! Gaye Erkan'ın savunması şaşırttı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Hürriyet'e verdiği röportaj iktidar cephesinde eleştirilere yol açtı.

Gazeteci Sevilay Yılman'ın aktardığı habere göre, Gaye Erkan başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere iktidar tarafından "Gereksiz ve anlamsız oldu" eleştirilerine maruz kaldı.

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Erkan'ın ise bu sert eleştirilere, "Sohbetti ve yayınlanacağını bilmiyordum” gibi bir gerekçe sunduğu belirtildi. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a bu gerekçe sorulduğunda, "Ne münasebet. Gözünün önünde kayda aldım" diye yanıt verdiği söylendi.

Kulislere göre eleştirilere yol açan bu röportajın sorumlusu, Gaye Erkan’ın basın danışmanı olarak görüldü.

Danışman, "Başkan acemi. Bu konularda tecrübesi yok! Neden izin verdin bu söyleşinin yapılmasına ve yayınlanmasına!" şeklinde ifadelerle yaylım ateşine tutulmuş.


Hafize Gaye Erkan Erdoğan Mehmet Şimşek

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