Şükretmenin bilimsel yararları

Yayınlanma: 16.06.2024 - 12:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 12:00

Şükretmek ve minnettarlık, yaşamın güzelliklerini fark ve takdir etmek için çok güçlü araçlar. Ancak bu pratikler yalnızca batıl veya duygusal bir rahatlama sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bilimsel olarak da kanıtlanmış yollarla beynimize ve bedenimize oldukça fazla yarar sağlıyor. Bu pratikleri günlük yaşantımıza katmak daha mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yaşamın güzelliklerini, sevdiklerinizle bağlarınızı, bazen nefes almayı bile şükran ve minnettarlık duygularınızla kendinize ifade etmeyi deneyin ve beyninizin yapısının zamanla değişerek tatmin duygunuzun artmasına tanık olun. Bu arada test gruplarıyla yapılan araştırmalar da “mış” gibi şükretmenin bu yararları sağlamadığını yalnızca gerçekten hissetmenin büyük değişikliklere yol açtığını gösteriyor. İşte şükretmenin ve minnettarlığın bilimsel temellere dayanan yararları ve yöntemleri:

1. KALICI İYİLİK:

Araştırmalar, bu pratiklerin beyindeki olumlu kimyasal maddelerin salgılanmasını teşvik ettiğini gösteriyor. Şükretme ve minnettarlık, başta serotonin ve dopamin gibi mutluluk ve motivasyon hormonlarının üretimini artırır, bu da stresi azaltır, sizi sakinleştirir ve ruh halininizi iyileştirir.

2. DAHA İYİ İLİŞKİLER:

İnsanlar takdir edildiklerinde, ilişkilerde daha fazla bağlılık ve güven hissederler. Ayrıca, şükran duygularını ifade etmek diğer insanlarla daha yakın bağlar kurmaya yardımcı olur ve iletişimi güçlendirir.

3. FİZİKSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER:

Şükretmek ve minnettarlık, fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Düzenli olarak şükran ifade etmek, kan basıncını düşürür, tansiyonu azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve uyku kalitesini arttırır. Bu da kalp sağlığını iyileştirir, enflamasyonu azaltır, enfeksiyon riskini düşürür ve genel sağlığı destekler.

4. STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

Minnettar insanlar, yaşadıkları zorluklara odaklanmak yerine çözümlere odaklanma eğilimindedirler. Bu da stresin etkilerini azaltır ve zor zamanlarda daha esnek ve dayanıklı olmamıza yardımcı olur.

5. DAHA YÜKSEK ÖZSAYGI VE ÖZGÜVEN

Şükran duyguları, kişinin kendi değerini ve becerilerini takdir etmesine yardımcı olur. Bu da daha yüksek özsaygı ve özgüvenle sonuçlanır. Kendine güvenen insanlar daha olumlu bir bakış açısına sahiptirler ve yaşamlarında daha fazla başarı elde etme eğilimindedirler

ŞÜKRETME PRATİKLERİ NASIL YAPILIR?

1. Kendinizi değerlendirmek: Geçmişteki başarılarınızı kutlayın. varolan çabalarınız, değerleriniz, yetenekleriniz ve erdemlerinize yoğunlaşın.

2. Şükran günlüğü: Bunu duymuş olabilirsiniz. Temiz su içebilmekten nefes almaya, sağlıklı bir ilişkiden o gün karnınızın doymasına kadar çok basit beş maddelik bir şükran günlüğü pratiği beyninizin nöron yapısının 4-6 hafta içinde değiştiriyor. Her gün 5 kısa madde not etmeyi unutmayın.

3. Teşekkür ziyaretleri: Mutluluğunuz veya başarınız adına size destek veren birileri varsa onlara şükürlerinizi iletin ve bunu paylaşın.

4. Mutlu olmaktan çekinmeyin: Kendinizi mutlu hissediyorsanız bundan çekinmeyin. Sevincinizi kabul edin ve o an için şükredin. Mutluluğu kabul etmek sahip olduklarımız için bizi daha güçlü ve daha minnettar kılar. Çabalarımızı takdir etmeyi unutmayın.

5. Şükran meditasyonu: Gözlerinizi kapatıp şükrettiğiniz ve minnettarlık duyduğunuz, duyabiliceğiniz her şeyi hayal edin. Bunu samimiyetle hissetmeye çalışın. Her gün 10 dakika bunu yapmak beynimizin yapısını zamanla değiştirir.