Tasarım dünyası Milano'da buluşuyor

ÖZLEM YALIM

Savaşlara, enerji ve ham madde odaklı ekonomik krizlere karşın tasarımın her yıl gerçekleşen en büyük buluşması bir kez daha yaklaşıyor. Malzemelerden mobilyalara, aydınlatmalardan objelere dek tasarım adına aklınıza gelebilecek her şeyin ve herkesin dünya çapında buluştuğu Milano Tasarım Haftası 20-26 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.

Aydınlatma ile dönüşümlü olarak düzenlenen EuroCucina / FTK ve International Bathroom Exhibition isimli mutfak ve banyo fuarı da aynı tarihlerde kapılarını açacak. Bu alanlarda yapay zekâ, teknoloji ve biofilik tasarım eğilimleri gösterime çıkacak.

Bugünden bakınca ilk görebildiğim şey hâlâ rakamların gücü. Sektörün köklü ve küresel mobilya fuarı Salone del Mobile.Milano, Rho Fiera’da bu yıl 1900’ün üzerinde katılımcı, yüzde 36,6 oranında yurtdışı katılım, 227 yeni ve geri dönen marka ağırlayacak.

169 bin metrekareyi aşan sergi alanı söz konusu.

Bu yılın en heyecan verici işbirliklerinden biri Formafantasma sergisi. Annalisa Rosso küratörlüğündeki bu yeni Salone Raritas isimli bölüm, “collectible design” dediğimiz, koleksiyonerler için sunulan sınırlı edisyon üretimleri fuara taşıyor.

Bu yıl 64. kez açılacak fuarla ilgili çok daha iyi bir haberim var: 2027‘de bizleri OMA imzası ile Salone Contract fuarı bekliyor! Böylece bu dev fuar daha özelleşmiş biçimde sektörün ofis, kamusal alan, turizm ve konaklama gibi büyük ölçekli sözleşmeli projelere dönük ilgisini gelecek yıldan itibaren üzerine çekecek.

Fuarla aynı zamanda kent içine yayılan farklı tasarım bölgelerinde de her yıl olduğu gibi yüzlerce sunu tasarım meraklıları ile buluşacak. Fuar nasıl nicelik konuşuyorsa kentteki etkinlikler de nitelik konuşuyor ve tasarım adına kültürel sermayenin sahnesi oluyor.

Kentte akla gelen ilk rota Brera. 17. kez düzenlenen bu bölge etkinlikleri bu yıl “Essere Progetto” (Proje olarak var olmak). İma ettiği şey tasarımı bitmiş bir nesne olarak değil insanlar, mekânlar ve topluluklar arasında ilişki kuran kültürel bir süreç olarak düşünmek. Bölgede bu yıl 285 yerel etkinlik yer alacağı belirtiliyor;180’den fazla marka iş birliği sağlanmış. Geçen yıl Academia’nın bahçesinde Es Devlin imzalı kitaplıkta oturup sema etmiştik; bu yıl Sera Ricciardi imzalı Seratonin / Mutluluğun Kimyası isimli enstalasyon Amex iş birliği ile burada sunulacak.

İMGELERİN ÜRETİMİ VE ROLÜ

Haftanın önemli etkinliklerinden bir diğeri Prada tarafından desteklenen ve Formafantasma tarafından küratörlüğü yapılan sempozyum serisi Prada Frames. 19-21 Nisan’da yapılacak bu etkinlik Corso Magenta’daki bazilikada gerçekleştirilecek. “In Sight” başlığını taşıyan etkinlik son derece güncel bir sorun olan, imgelerin üretimi ve rolüne odaklanıyor.

Geçen yıl hareket ve mobilite ele alınmıştı. Artık yalnızca belgeleme aracı olmaktan çıkan imgeler, bugün kültürel, politik ve maddi boyutları olan karmaşık bir ilişkiler ağının merkezinde yer alıyor. Prada Frames, dizi konuşma aracılığıyla imgelerin gerçeklik algısını nasıl etkilediğine ilişkin eleştirel bir düşünme alanı açıyor.

Milano’ya “merkezi olmayan kent” deniyor. Özellikle tasarım haftasında pek çok farklı merkezde çok farklı temalarla buluşmalar gerçekleşiyor ve bunların hiçbirine bir hafta içerisinde tamamen yetişmek mümkün değil; herkesin kendi Milano’su var!

Isola için de genç enerjinin, malzeme araştırmasının ve henüz kurumsallaşmamış olanın bölgesi denilebilir. 10. kez düzenlenen Isola, “TEN: The Evolving Now” (Dönüşen Şimdi) temasıyla bir yıldönümü kutluyor. Başarılı tasarım markamız Maiizen ürünleri ile Ceren Gürkan burada yer alan isimlerden

Milano’daki en bağımsız bölgelerden biri Alcova. Bu yıl iki mekâna yayılıyor: Primaticcio bölgesindeki Baggio Military Hospital ve Franco Albini’nin Milano’daki tek villası olan Villa Pestarini. Villa Pestarini’nin bugüne kadar kamusal erişime hiç açılmamış olması, Alcova’nın marka değerleri ile göbekten örtüşüyor çünkü Alcova hiçbir zaman yalnızca tasarım sergilemiyor. Tasarımı mekân hafızasıyla, yıkıntıyla, erişilemeyenle ve rastlantıyla yan yana getiriyor. Bu nedenle merkeze uzak olan bu bölgeyi hemen hemen herkes ajandasına alıyor.

Geçen yıl Alcova’da büyük başarı yakalayan İstanbullu tasarım markası Uniqka’nın Silos isimli koleksiyonu bu kez tasarımcısı olan Studioepepe’nin “The Intimacy” başlığını taşıyan sergisinde, Viale Abruzzi 20 adresinde yer alacak.

Kentin en eski damarlarından biri Zona Tortona da zaman içinde gelişti. Artık içinde marka merkezli bağımsız sunumların yanında Tortona Rocks, Tortona Design Week, Superstudio, BASE Milano bölgelerini barındırıyor: Tasarım haftasının geneline göre daha hibrit olan bu adreste onlarca teknoloji, malzeme, iç mekân, deneyim, üretim sistemi ve marka buluşacak. Eğer Alcova’yı “anarşik” olarak nitelendirirsem Zona Tortona‘nın da “deneysel” olduğunu söyleyebilirim.

TASARIM SENARYOLARI

Tortona’nın bu yılki dikkat çekici isimlerinden biri Tom Dixon. Tasarımcı, Via Aosta 2’deki 1929 tarihli, tasarım efsanesi Gio Ponti imzalı Mulino Factory binasını “Mua Mua Hotel” isimli 12 odalı bir mikro-otele dönüştürüyor. Dixon yeni koleksiyonunu burada tek başına sergilemiyor. Onu ağırlama sektörünün öncü markaları ile birlikte hikâyeleştiriyor.

Bu da aslında giderek daha sık gördüğümüz bir yönelim: tasarım markaları ürünlerini artık standart biçimde değil, yaşamın içine yerleştirilmiş senaryolar olarak sunuyor. Dixon’ın işi bu nedenle sektörün bugün ürün yerine deneyimi nasıl sattığının da iyi bir göstergesi olacak.

Milano’nun önemli caddelerinden Durini de önemli rotalardan biri. Luca Nichetto, bu yıl Barovier&Toso’nun yeni sanat yönetmeni olarak öne çıkıyor.

Markanın buradaki mağazasında açacağı “2026 Chapter 1”, yalnızca yeni bir koleksiyon değil, görsel kimliği de yenilenmiş bir markanın lansmanı niteliğinde. Nichetto burada bir tasarımcıdan çok, yön belirleyen bir editör gibi çalışıyor.

Özetlemem gerekirse Milano bu yıl yalnızca “ne yeni?” sorusuna yanıt vermeyecek. Tasarımın bugün nasıl bir endüstri, nasıl bir kent performansı ve nasıl bir kültürel pozisyon olduğunu gösterecek. İyi tasarım artık sırf iyi nesne değil doğru bağlam, doğru sunu, doğru hikâye ve doğru doku içinde görünür olduğunda gerçek etkisini yaratıyor. Milano bir kez daha bunu gösterecek.