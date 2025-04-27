Toskana’nın kalbi Chianti

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 27.04.2025 - 11:10

Chianti, İtalya’nın Toskana bölgesinde yer alan ve Floransa ile Siena arasında uzanan geniş bir coğrafya. Bölge yumuşak tepeleri, üzüm bağları, zeytinlikleri ve taş çiftlik evleriyle tam bir Toskana kartpostalı gibi. Tam da Lorenzo de Medici’nin ünlü şiiri “Canzona di Bacco”nun (Bacchus’un Şarkısı) en ünlü dizesi olan “Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c’è certezza.” (Kim mutlu olmak istiyorsa mutlu olsun çünkü yarının garantisi yok) gibi.

13. yüzyılda, Floransa ve Siena kentleri arasında büyük savaşlar yaşanırken Chianti bölgesi bu çatışmaların ortasında yer aldı. 1716’da Toskana Büyük Dükü III. Cosimo, Chianti şarap bölgesini resmi olarak belirledi ve bu bölgedeki şarap üretimini denetlemeye başladı. 20. yüzyılda ise Chianti şarapları dünya çapında üne kavuştu.

Chianti şaraplarının ana üzüm çeşidi sangiovese üzümü. Bölgede üretilen şaraplarının en az yüzde 70’i sangiovese üzümünden yapılmak zorunda. Siyah horoz sembolü, Chianti Classico şişelerinde bulunuyor ve yüksek kaliteyi simgeliyor.

Chianti Classico şarap üretim bölgesindeki alt bölgeleri tanımlamak için oluşturulmuş özel coğrafi birimlere Unità Geografiche Aggiuntive (UGA) yani “Ekstra Coğrafi Alanlar” deniyor. Bu düzen her bölgenin farklı toprak yapısını, iklimini ve şarap karakterini vurgulamak amacıyla geliştirilmiş ve şarap etiketlerinde bu bölgelerin belirtilmesi, tüketicilerin hangi küçük bölgeden gelen şarabı içtiklerini anlamalarını sağlıyor.

Chianti ve Toskana, Rönesans döneminden günümüze kadar birçok büyük düşünür, sanatçı, bilim insanı ve lider yetiştirmiş. Ayrıca çağdaş dünyada da birçok ünlü isim burayı ikinci evleri olarak seçmiş. Bu bölge sırf tarihiyle değil kültürel zenginliğiyle de esin vermeyi sürdürüyor.

Ziyaretimiz sırasında Castello di Albola’da kaldık. Chianti’nin tepelerinde yer alan tarihi bu köy 15. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış. Floransalı bir doktor ve avukat olan Lodovico Acciaiuoli, Chianti’deki topraklarını genişletme amacıyla Pian d’Albola arazisini satın almış ve burada iki büyük kule içeren bir villa inşa etmiş. Bu yapı, Rönesans döneminin asil Chianti mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

1979’dan bu yana Zonin ailesinin sahip olduğu Castello di Albola, tarihi köyü, eski mahzenleri ve geniş üzüm bağlarıyla eşsiz bir deneyim oldu. Castello di Albola’da öğlen yemeği ve tadım mönüsü bulunuyor.

GEZİLECEK YERLER

- Greve: Chianti’nin başkenti olarak kabul ediliyor. Piazza Matteotti ise kasabanın ana meydanı, birçok şarap dükkanı ve restoran bulunuyor. Museo del Vino (Şarap Müzesi), Chianti şaraplarının tarihi hakkında bilgi edinmek için harika bir yer.

- Radda: Ortaçağ’dan kalma tarihi sokakları ve manzaralı tepeleri ile ünlü. Castello di Albola, şarap tadımı için en iyi duraklardan biri.

- Castellina: Etrüsklerden kalma antik kalıntılar ve Rocca di Castellina isimli kale burada.

- Gaiole: Castello di Brolio, ünlü Ricasoli ailesine ait ve Chianti şaraplarının doğduğu yerlerden biri. Eroica ise her yıl düzenlenen klasik bisiklet yarışı ile ünlü.

- Panzano: Dario Cecchini isimli ünlü kasabı ve biftekleri ile tanıyor.

YEMEK KÜLTÜRÜ

Chianti, Toskana mutfağı ile de ünlü. Geleneksel yemeklerden bazıları şöyle:

- Bistecca alla Fiorentina: Dev Toskana usulü biftek.

- Pappardelle al Cinghiale: Toskana yaban domuzu ragu ve pappardelle makarna

- Ribollita: Sebzeli ve ekmek bazlı geleneksel bir Toskana çorbası.

- Cantucci e Vin Santo: Bademli bisküviler ile tatlı şarap.



NASIL GİDİLİR?

Bölgeye en yakın iki havaalanı Floransa Peretola (FLR) ve Pisa Galileo Galilei (PSA). Öte yandan Chianti’ye en iyi ulaşım yöntemi araba kiralamak çünkü üzüm bağları ve kasabalar arasında toplu taşıma sınırlı. Floransa’dan Greve’ye otobüs veya araba ile yaklaşık 45 dakikada ulaşabilirsiniz.

TOSKANA’DA GEÇEN FİLMLER

Chianti ve Toskana bölgesi, olağanüstü manzaraları, tarihi kasabaları ve romantik ortamıyla birçok film ve kitaba da esin kaynağı olmuş. İşte yörede geçen veya buradan esin alan bazı önemli filmler.

- A Room with a View (Manzaralı Bir Oda) (1985)

- The English Patient (İngiliz Hasta) (1996)

- Hannibal (2001)

- Under the Tuscan Sun (Toskana Güneşi Altında) (2003)