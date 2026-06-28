Turizmin geleceği sürdürülebilirlikte: Tatilin geleceği nasıl olacak?

Turizm başarısı yıllar boyunca büyük ölçüde ziyaretçi sayıları ile ölçüldü. Daha fazla turist, daha fazla tesis ve daha yüksek gelir, sektörün temel göstergeleri arasında yer aldı.

Ancak son yıllarda ortaya çıkan çevresel ve sosyal sorunlar, bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. Aşırı turizm, su kaynakları üzerindeki baskı, biyolojik çeşitlilik kaybı, kültürel mirasın zarar görmesi ve iklim krizinin etkileri, sektörün geleceğine ilişkin yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Avrupa'nın birçok kentinde yükselen aşırı turizm tartışmaları bunun en görünür örnekleri. Turizmin ekonomik faydaları yadsınamaz olsa da bazı destinasyonlarda ziyaretçi yoğunluğu yerel halkın yaşam kalitesini, konut piyasasını, altyapıyı ve doğal alanları etkileyebiliyor.

Bugün birçok kent ve bölge turizmi yalnızca büyütmeyi değil, daha dengeli ve uzun vadeli bir şekilde yönetmeyi de tartışıyor.

Tam da bu nedenle son yıllarda daha sık duyduğumuz bir kavram öne çıkıyor: Sürdürülebilir turizm. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizmi ziyaretçilerin, sektörün, çevrenin ve ev sahibi toplulukların gereksinimlerini birlikte gözeten, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dengeli biçimde ele alan bir yaklaşım olarak tanımlıyor. Sürdürülebilir turizm belirli bir turizm türünü değil, turizmin tüm alanlarında daha sorumlu ve uzun vadeli bir anlayışı ifade ediyor.

ÇEVRE, EKONOMİ, KÜLTÜR

Sürdürülebilir turizmin temelinde çevresel, ekonomik ve sosyokültürel olmak üzere üç temel boyut bulunuyor.

Çevresel sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların korunmasını, enerji ve su kullanımının daha verimli hale getirilmesini, atıkların azaltılmasını ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesini hedefliyor. Özellikle kıyı bölgeleri, sulak alanlar ve korunan doğal alanlar açısından bu yaklaşım önem taşıyor. Çünkü doğal çevre yalnızca korunması gereken bir değer değil, aynı zamanda turizmin varlığını sürdürebilmesinin de temel koşullarından biri.

Ekonomik sürdürülebilirlik: Turizm gelirlerinin yerel ekonomilere katkı sağlamasına odaklanıyor. Yerel işletmelerin desteklenmesi, küçük üreticilerin turizm değer zincirine dahil edilmesi ve ekonomik getirinin daha geniş kesimlere yayılması bu yaklaşımın temel unsurları arasında.

Sosyokültürel sürdürülebilirlik: Yerel toplulukların yaşam biçimlerine, kültürel mirasa ve geleneksel bilgiye saygı gösterilmesini kapsıyor. Turizm yalnızca ziyaret edilen yerleri değil, o bölgelerde yaşayan insanları da etkiliyor. Bu nedenle sürdürülebilir turizm, yerel toplulukların sürecin bir parçası olmasını ve turizmin olumlu etkilerinden yararlanmasını hedefliyor.

TURİZMİN İKLİM SINAVI

Turizm, iklim krizinden en çok etkilenen sektörlerden. Deniz seviyesindeki değişimler, sıcaklık artışları, kuraklık ve aşırı hava olayları özellikle kıyı bölgelerini etkiliyor. Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve su krizleri birçok bölgenin geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Akdeniz Havzası'nın iklim krizinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında gösterilmesi, Türkiye açısından da önemli bir gündem. Artan sıcaklıklar, su kaynakları üzerindeki baskı ve yangın riskleri, turizm planlamasında sürdürülebilirlik yaklaşımını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Öte yandan turizm faaliyetlerinin de çevresel etkileri bulunuyor. Ulaşım, enerji tüketimi ve kaynak kullanımı nedeniyle sektörün karbon ayak izi uzun süredir tartışılıyor. Bu nedenle birçok destinasyon ve işletme enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi alanlarda yeni uygulamalara yöneliyor.

ÖNEMLİ FIRSAT

Türkiye, sürdürülebilir turizm açısından önemli potansiyele sahip ülkeler arasında. Zengin biyolojik çeşitliliği, kıyı kültürleri, gastronomi mirası, kırsal yaşam deneyimleri ve kültürel varlıkları bu alanda güçlü bir zemin sunuyor.

Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Anadolu'nun iç bölgelerine kadar uzanan farklı coğrafyalar yerel üreticiler, geleneksel mutfaklar ve kültürel miras unsurları ile sürdürülebilir turizm için önemli fırsatlar barındırıyor. Son yıllarda gastronomi rotaları, yavaş kent uygulamaları, doğa temelli turizm deneyimleri ve kültürel miras odaklı projeler de bu dönüşümün görünür örnekleri.

Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yerel kalkınmayı destekleyen önemli araçlardan biri. Kültürel mirasın korunması, geleneksel bilgi ve üretim biçimlerinin yaşatılması ve turizm gelirlerinin yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlaması bu yaklaşımın temel hedefleri arasında.

Geleceğin turizmi yalnızca daha fazla ziyaretçi ağırlamakla değil, ziyaret edilen yerlerin doğasını, kültürünü ve yaşam kalitesini koruyabilme ile de ilgili. Çünkü sürdürülebilir turizm yalnızca seyahat etmeyi değil, gidilen yerle daha sorumlu, daha bilinçli ve daha uzun vadeli bir ilişki kurmayı da içeriyor. İklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği günümüzde, turizmin geleceği de bu dönüşümün başarısına bağlı görünüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TALEBİ ARTIYOR

Booking.com'un 35 ülkede 32 bin 500 gezginin katılımıyla yaptığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre:

- Katılımcıların yüzde 85'i daha sürdürülebilir tatil seçeneklerinin kendileri için önemli veya çok önemli olduğunu belirtiyor.

- Katılımcıların yüzde 74'ü tatil yeri ve zamanını belirlerken aşırı hava olayları riskini dikkate aldığını söylüyor. Gezginlerin yüzde 31'i bu nedenle tatil planlarını değiştirmek veya iptal etmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

- Katılımcıların yüzde 43'ü kalabalık bölgelerden kaçınmayı, yüzde 42'si sezon dışında tatil yapmayı, yüzde 25'i ise daha serin yerlere gitmeyi planlıyor.

- 2025 yılında Booking.com üzerinden sürdürülebilirlik sertifikasına sahip tesislerde 100 milyondan fazla gece konaklaması tercih edildi.