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Türkiye'nin sürdürülebilir rotaları

Türkiye'nin sürdürülebilir rotaları

28.06.2026 12:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Pazar
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Türkiye'nin sürdürülebilir rotaları

Türkiye'nin farklı bölgeleri, sürdürülebilir turizm anlayışıyla doğa, kültür ve yerel yaşamı buluşturan rotalarıyla öne çıkıyor. Yavaş kentlerden bağ yollarına, yürüyüş parkurlarından gastronomi duraklarına kadar pek çok alternatif ziyaretçilerini bekliyor.
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Sürdürülebilir turizm farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yerel üretimden gastronomiye, kültür rotalarından biyolojik çeşitlilik alanlarına kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu yaklaşımın izlerini görmek mümkün.

YAVAŞ KENTLER

Yerel üretim, kültürel miras ve yaşam kalitesini merkeze alıyor.

Seferihisar-Sığacık ve Foça (İzmir), Gökçeada (Çanakkale), Ahlat (Bitlis), Şavşat (Artvin), Uzundere (Erzurum), Halfeti (Şanlıurfa).

BAĞ ROTALARI

Yerel üreticileri, kırsal kalkınmayı ve gastronomiyi bir araya getiriyor.

Urla Bağ Yolu (İzmir), Trakya Bağ Rotası (Marmara), Lidya Bağ Rotası (Manisa-Uşak-Kütahya), Bozcaada Bağları (Çanakkale), Kapadokya Bağları (Nevşehir).

KÜLTÜR VE YÜRÜYÜŞ ROTALARI

Doğal ve kültürel mirası düşük etkili turizm anlayışıyla buluşturuyor.

Likya Yolu (Antalya-Muğla), Karia Yolu (Muğla-Aydın), Frig Yolu (Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya), Hitit Yolu (Çorum).

KIYI VE DENİZ KÜLTÜRÜ ROTALARI

Deniz, gastronomi ve yerel yaşam deneyimini bir araya getiriyor.

Çeşme Yarımadası (İzmir), Gökova Körfezi (Muğla), Datça-Bozburun Yarımadası (Muğla), Asos (Çanakkale), Kaş-Kekova (Antalya).

DOĞA VE BİYOÇEŞİTLİLİK ROTALARI

Koruma ve deneyimi birlikte ele alıyor.

Küre Dağları (Kastamonu-Bartın), Kaçkar Dağları (Rize-Artvin-Erzurum), Yenice Ormanları (Karabük), Munzur Vadisi (Tunceli), Sultan Sazlığı (Kayseri), Nemrut Dağı Milli Parkı (Adıyaman).

GASTRONOMİ VE YEREL YAŞAM

Yerel mutfaklar, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel üretim biçimleri sürdürülebilir turizmin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Cunda Adası (Balıkesir), Afyonkarahisar, Hatay, Kars, Gaziantep.

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