Türkiye'nin sürdürülebilir rotaları

Sürdürülebilir turizm farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yerel üretimden gastronomiye, kültür rotalarından biyolojik çeşitlilik alanlarına kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu yaklaşımın izlerini görmek mümkün.
YAVAŞ KENTLER
Yerel üretim, kültürel miras ve yaşam kalitesini merkeze alıyor.
Seferihisar-Sığacık ve Foça (İzmir), Gökçeada (Çanakkale), Ahlat (Bitlis), Şavşat (Artvin), Uzundere (Erzurum), Halfeti (Şanlıurfa).
BAĞ ROTALARI
Yerel üreticileri, kırsal kalkınmayı ve gastronomiyi bir araya getiriyor.
Urla Bağ Yolu (İzmir), Trakya Bağ Rotası (Marmara), Lidya Bağ Rotası (Manisa-Uşak-Kütahya), Bozcaada Bağları (Çanakkale), Kapadokya Bağları (Nevşehir).
KÜLTÜR VE YÜRÜYÜŞ ROTALARI
Doğal ve kültürel mirası düşük etkili turizm anlayışıyla buluşturuyor.
Likya Yolu (Antalya-Muğla), Karia Yolu (Muğla-Aydın), Frig Yolu (Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya), Hitit Yolu (Çorum).
KIYI VE DENİZ KÜLTÜRÜ ROTALARI
Deniz, gastronomi ve yerel yaşam deneyimini bir araya getiriyor.
Çeşme Yarımadası (İzmir), Gökova Körfezi (Muğla), Datça-Bozburun Yarımadası (Muğla), Asos (Çanakkale), Kaş-Kekova (Antalya).
DOĞA VE BİYOÇEŞİTLİLİK ROTALARI
Koruma ve deneyimi birlikte ele alıyor.
Küre Dağları (Kastamonu-Bartın), Kaçkar Dağları (Rize-Artvin-Erzurum), Yenice Ormanları (Karabük), Munzur Vadisi (Tunceli), Sultan Sazlığı (Kayseri), Nemrut Dağı Milli Parkı (Adıyaman).
GASTRONOMİ VE YEREL YAŞAM
Yerel mutfaklar, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel üretim biçimleri sürdürülebilir turizmin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.
Cunda Adası (Balıkesir), Afyonkarahisar, Hatay, Kars, Gaziantep.