Turuncu mevsimin görülecek yerleri

Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:45

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:45

“En sevdiğim mevsime geldik. Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar hüzündür. Hüzün ise ben...” demiş Özdemir Asaf. Ancak doğum ayım eylül olunca sonbahar benim için hüzün değil neşe demek.

“Bir şey söyle bana, bana bir laf et ki binlerce, on binlerce görüntü anlatamasın…” Cemal Süreya’nın Güz Bitiği kitabında sonbahar mevsimi böyle tanımlanır. Sonbahar denince romantik, fotojenik manzaralar aklımıza gelmesi bundan sanırım. Yani bana bir şeyler söyle binlerce görüntü anlatamasın.

Bence doğanın renk cümbüşüyle kendini gösterdiği, serin hava ve sakinliğin bir araya geldiği olağanüstü bir mevsimdeyiz. Peki bu mevsimde Türkiye’de keşfedebileceğiniz bazı etkileyici rotalar neler olabilir? Yanıt oalrak şöyle bir seçki iyi olabilir:

Yedigöller Milli Parkı (Bolu)

Yedigöller, sonbahar renklerinin en güzel yaşandığı yerlerden. Sarı, turuncu ve kırmızının her tonunu bulabileceğiniz bu park, fotoğraf tutkunları için adeta bir cennet. Göletlerin etrafında yürüyüş yapabilir, kamp kurabilir ve doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Kapadokya (Nevşehir)

Kapadokya, dört mevsim güzel olsa da sonbaharda peribacalarının ve vadilerin üzerine düşen yumuşak ışık burayı büyüleyici kılıyor. Sabahın erken saatlerinde yapılan balon turları, sonbaharın renkleriyle dolu manzarayı kuşbakışı izlemek için güzel bir seçenek.

Kaz Dağları (Balıkesir-Çanakkale)

Kaz Dağları, sonbaharda hem doğa yürüyüşü yapmak hem de temiz hava almak için ideal bir yer. Yeşilin, sarının ve turuncunun tonları arasında yapacağınız yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca bölgedeki köylerde organik ürünlerin tadına bakabilir ve yerel kültürü deneyimleyebilirsiniz.

Ağva (İstanbul)

İstanbul’a yakın bir kaçış noktası olan Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin kıyısında sakin bir sonbahar tatili için birebir. Nehir kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya tekne turları ile doğayı keşfedebilirsiniz.

Abant Gölü (Bolu)

Abant Gölü, sonbaharda kartpostal gibi manzaralar sunar. Göl çevresinde yapacağınız yürüyüşlerde mevsimin tüm tonlarını görebilir, dilerseniz göl kenarında kitap okuyup manzarayı tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Bölge özellikle hafta sonu kaçamakları için uygun bir seçenek.

Amasra (Bartın)

Karadeniz kıyısında yer alan Amasra, sonbaharda sakin bir kasaba havasına bürünüyor. Tarihi yapıları, balık restoranları ve deniz manzarası ile huzuru ziyaretçilerine sunuyor. Amasra’nın çevresindeki doğal güzellikler de bu mevsimde ayrı bir çekici.

Safranbolu (Karabük)

Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu, sonbaharda ayrı bir güzel. Sokaklarında yürüyüş yaparken geçmişe yolculuk yapabilir, Safranbolu lokumlarının tadına bakabilirsiniz. Ayrıca, bölgedeki Tokatlı Kanyonu ve İncekaya Su Kemeri gibi doğa güzelliklerini de görebilirsiniz.

Şirince (İzmir)

Şirince, üzüm bağları ve zeytinlikleri ile ünlü küçük bir Ege köyü. Sonbahar hasat zamanı olduğu için özellikle canlı. Burada yerel şarapların tadına bakabilir, Ege mutfağının lezzetlerini keşfedebilir ve köyün taş sokaklarında huzurlu yürüyüşler yapabilirsiniz.

Elmalı (Antalya)

Sonbaharda üzüm bağlarını ziyaret etmek ve şarap tadımı için gidilecek en güzel yerlerden biri Elmalı. Bağları gezebilir, ören yerlerini ziyaret edebilirsiniz. Meşhur köftesini, piyazını ve leblebisini de yemeden dönmeyin derim.

İbradı (Antalya)

İbradı düğme evleri, Osmanlı dönemi mimarisinin güzel örneklerinden. Evler ismini yapılarındaki ahşap işçiliğinden ve taşların üzerine çivi yerine "düğme" adı verilen ahşap hatıllarla tutturulmasından alıyor. Düğme evleri, bölgenin kültürel mirasını ve zanaatkârlık geleneğini yansıtan önemli yapılardan ve sonbaharda gitmek için ideal. İbradı'nın çevresindeki ormanlar, Toros Dağları'nın zirvelerine doğru uzanan büyüleyici bir manzaraya sahip. Özellikle Altınbeşik Mağarası Milli Parkı ve Ormana köyü çevresi sonbaharın güzelliklerini en iyi yansıtan yerlerden.