‘Yalnayak’tan albüm öncesi son tekli
“Yalnayak” topluluğu uzun zamandır beklenen çıkış albümleri “Ayıp Olmasın”ın son teklisi “Bıraktığın Yerden ft. Can Ömer Uygan”i 9 Şubat’ta yayımlıyor.
“Mars'ta Değilim”, “Yan Yana” ve “Binboğa gibi teklileriyle tanıdığımız, müziklerini “uzaysal bir saykodelik elektro-funk/rock füzyonu” olarak tanımlayan “Yalnayak” topluluğu uzun zamandır beklenen çıkış albümleri “Ayıp Olmasın”ın son teklisi “Bıraktığın Yerden ft. Can Ömer Uygan”i 9 Şubat’ta yayımlıyor.
Topluluğun 1 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak çıkış albümü “Ayıp Olmasın”dan önceki son şarkısı için Zeynep Erkman tarafından çekilen klip de eşzamanlı olarak dijital platformlarda olacak.
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