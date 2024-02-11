‘Yalnayak’tan albüm öncesi son tekli

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:16

Güncelleme: 11.02.2024 - 14:16

“Mars'ta Değilim”, “Yan Yana” ve “Binboğa gibi teklileriyle tanıdığımız, müziklerini “uzaysal bir saykodelik elektro-funk/rock füzyonu” olarak tanımlayan “Yalnayak” topluluğu uzun zamandır beklenen çıkış albümleri “Ayıp Olmasın”ın son teklisi “Bıraktığın Yerden ft. Can Ömer Uygan”i 9 Şubat’ta yayımlıyor.

Topluluğun 1 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak çıkış albümü “Ayıp Olmasın”dan önceki son şarkısı için Zeynep Erkman tarafından çekilen klip de eşzamanlı olarak dijital platformlarda olacak.



