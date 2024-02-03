Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

ERDEM SÖKMEN & NAĞME YARKIN ‘DUENDE’ (ADA MÜZİK)

Duende, İspanyolca şarkı söylemenin, dans etmenin ve gitar çalmanın gizemini ifade eder. Ancak şimdi bizim için bir anlamı daha var: Büyük usta ve gitarcı Erdem Sökmen ile besteci, akademisyen ve usta kemençeci Nağme Yarkın’ın ortak albümünün adı.

“Duende” sıradan bir albüm değil. İçinde Ralph Towner, Jean-Christoph Maillard, Sergio Assad, Gabriel Faure, Serkan Yılmaz gibi isimlerin bestelerinin yer aldığı Rönesans’tan günümüze uzanan repertuvarını anlatmaya satırlar yetmez. Eserlerin ne kadar derin icra edildiğini övmeye zaten hiç hacet yok. Albümün asıl önemli özelliği bir başka noktada. Gitar ile kemençe, bir albümde ilk kez karşılıklı duo formatında sohbete giriyor. 2021 yılından itibaren birlikte konser vermeye başlayan ikili, çaldıkları eserlerin uluslararası bestecileri tarafından gelen övgüler doğrultusunda, bu repertuvarı kaydetmek için kolları sıvamış. 14 kayıt bulunmasına rağmen ekonomik bir dille 30 dakikaya sığdırılmış. İki parçada Nağme’nin vokali sıra dışı bir hava yaratmış.

Gelenek, üslup ve stil bakımından birbirlerine benzemeyen iki telli çalgıyı, yüksek tecrübeleri sayesinde uyumla yan yana getirmişler. Sadece enstrümantal müzik dünyası için değil, tüm müzik dünyası için önemli bir albüm “Duende”.

BADE NOSA ‘ZEMHERİ BİTTİ’ (MUDITA RECORDS)

Bade Nosa, ilk şarkısı “Kendim Abla”yı çıkardığında, müzik dünyasındaki rakiplerine oranla ablaydı; yaş olarak değil, tahsil olarak. Sekiz yıl İ.Ü. Devlet Konservatuarı’nda okumakla yetinmemiş, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerini bitirmiş, yüksek lisans yaparak son tercihini müzikten yana kullanmıştı. Bu uzun öğrencilik dönemi boyunca müzikten kopmamış, eşi dostu bir arada bulduğu her yerde şarkılarını söylemiş, öz ve samimi bir dinleyici potansiyeli oluşturmuştu. Müziğindeki kırılma noktası ise yazdığı satırları notalandıran (eşi) Emrecan Sarısayın olmuştu. Son üç yılda ürettikleri şarkılar gelecek albümün müjdecisiydi. Nihayetinde de ilk albüm “Zemheri Bitti” geldi.

10 şarkılık albüm, Mabel Matiz’e ait “Yaşım Çocuk” yorumu dışında özgün bestelerden oluşuyor. Prodüksiyon, mix-mastering Emre Malikler, eşlikçi listesi ise kalabalık. Albüm jazzy soundlu, düşük tempolu parçalardan oluşuyor; en hareketli şarkı “Sahibinden Satılık Tır”da Selin Sümbültepe’nin düeti ve Cümbüş Cemaat’ten Ozan Çoban’ın kemanı var.

Bade yakın dönemde yazmış şarkıları. Kişisel tarihinden alınmış yapraklar misali; çoğu içe kapanık bir dünyayı, o dünyadan çıkışı, kışın bitişi ve umudun yükselişini anlatıyor.