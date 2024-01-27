Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:31

SELAMİ ŞAHİN ŞARKILARI 1 (LIDER MUSIC COMPANY)

Selami Şahin esprileri, imajı, cesur şarkı sözleri ve hicran dolu besteleriyle pop müziğimizin şüphesiz en fantastik karakterlerinden biri. Pop müzik içinde nevi şahsına münhasır bir alttürün mucidi. Birkaç kuşağa yoldaş olmuş, hafızalarına kazınmış sayısız şarkının sahibi. Seksenler ve doksanlar pop patlamasının kilometre taşlarından. Harika bir ses, derin bir nefes; 75 yaşında yaşayan efsane... Usta şimdi sanat hayatının 57. yılını “Selami Şahin Şarkıları 1” adı altında yayımlanan saygı albümü ile kutluyor.

10 şarkının yorumcuları sırasıyla Sıla, Teoman, Rubato, Elif Sanchez, Kenan Doğulu, Gripin, Birsen Tezer, Sakiler, Derya Bedavacı ve Atiye. Albümün müzik direktörü ise Usta’nın oğlu Lider Şahin. Bu saygı albümü için genel olarak isabetli tercihler bunlar; aralarında, üslup açısından Tanju Okan’dan Müslüm Gürses’e kadar selam duranlar var. “Özledim Her Şeyini”den “Dostlarım”a, “Ödüm Kopuyor”a, “Seninle Başım Dertte”den

“Sen Mevsimler Gibisin”den, “Usta”ya...

7 Temmuz 2023 tarihinde dijital platformlarda yayımlanan albüm plak formatında basıldı. Albüm yıllar önce yapılmayı çoktan hak eden gecikmiş bir iş aslında. Tesellimiz albümün adındaki “1” ibaresi. Devamını merakla bekliyoruz. Geç olsun, güç olmasın.

CAN TUTUĞ ‘BİR BAŞINA-SOLO VIBRAPHONE’ (TO2 RECORDS)



İki başarılı insanı tek vücutta buluşturmuş nadir yeteneğe sahip insanlardan Tekirdağlı Can Tutuğ. Gündüz doktor, mesai sonrası usta bir vibrafoncu olarak müzisyen. Can, bundan üç yıl önce davulcu arkadaşı Erdem Uvalıoğlu ile “Huzursuzluk” adını verdiği bir albüm yayımlamış, yan yana gelmesi zor iki çalgıyı zekice bir formülle buluşturmuştu. Şimdi cesaret konusunda bir adım daha ileri gitmiş ve solo vibrafon albümü yapmış.

“Bir Başına-Solo Vibraphone” caz tarihinde de albüm yaparken tercih olarak örneğine az rastlanır çalışmalardan. Her şeyden evvel, çalınması ve solo olarak dinlenmesi çok kolay değil. Dünyada hakkını vererek çalabilen usta sayısı çok değil. Ancak müzik tarihini iyi bilen tutkulu bir müzisyen olarak bu işin altından alnının akıyla çıkmayı başarmış Can; ritmik, armonik ve melodik unsurları canlı bir kayıtta tek bir koltuğun altına sığdırmış.

Albüm yedi özgün besteden oluşuyor. Bunların bazıları doğaçlama etkisi yaratırken bazıları da caz tarihinin belli başlı zaman dilimlerine ve eğilimlerine şapka çıkarıyor. Bu albüme biraz sabır gösterin; özellikle 700 sayfanın üzerinde bir edebiyat klasiği okuyacak kadar odaklanma gücü yüksek bir insansanız arkada fon olmasına razı gelin, seveceksiniz...